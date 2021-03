Druiden eignen sich optimal: Im Gegensatz zu vielen anderen Klassen, eignen sich die Druiden für so eine Hybrid-Rolle noch am besten. Diesen Ruf hatten Druiden bereits seit Vanilla, wurde im Verlauf der letzten Erweiterungen aber immer wieder verstärkt. Vor allem bei Heil-Druiden sieht man es noch oft, dass sie in die Moonkin- oder Katzengestalt wechseln, um noch ein bisschen Schaden zu verursachen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kaum vorstellbar, dass so eine Gruppe ohne einen „richtigen“ Heiler auskommt. Genau das ist aber passiert. Der Druide Razorstarz hat auf Mythisch+14 seine Gruppe geheilt – obwohl er in der Wildheits-Skillung war.

Die härtesten Dungeons von World of Warcraft sind die „Mythisch+“-Dungeons. Während es auf den Stufen 1-9 noch vergleichsweise harmlos zugeht, wird es ab +10 und aufwärts immer knackiger und brutaler. Ein eingespieltes Team oder Spieler, die genau wissen, was sie eigentlich tun, sind hier Pflicht.

Insert

You are going to send email to