Welche Klassen sind in „Mythisch+“ die besten in WoW? Wir schauen, was am liebsten in erfolgreichen Gruppen mitgenommen wird.

Wer in World of Warcraft auf knackige Inhalte in kleinen Gruppen von 5 Personen steht, der stürzt sich in mythische Schlüsselstein-Dungeons. Mit steigender Stufe werden diese immer härter und fordern den Spielern mehr und mehr Leistung ab. Doch welche Klassen und Spezialisierungen sind besonders beliebt? Welche Klassen kommen fast nie zum Einsatz? Die Statistiken von Raider.io bieten eine gute Übersicht und zeigen, was gerade beliebt ist – und was man quasi nie sieht.

Betrachtet man die Schlüsselsteine der Stufe 10 und aufwärts, dann gibt es noch eine recht solide Verteilung der Klassen in DPS-Rollen. Die 5 häufigsten Klassen in Mythisch+ der Stufe 10 und höher sind:

Treffsicherheit-Jäger (13,0 %)

Gleichgewicht-Druide (9,3 %)

Feuer-Magier (8,3 %)

Unheilig-Todesritter (7,0%)

Schatten-Priester (6,4 %)

Die anderen Spezialisierungen folgen alle recht dicht beieinander und sind zwischen 5 % und 2 % vertreten.

Die einzigen Spezialisierungen, die hier komplett aus der Menge herausstechen, sind der Täuschungsschurke und der Überlebensjäger. Beide sind nur mit 0,2 % vertreten, was aber auch daran liegt, dass Überlebensjäger als zusätzliche Nahkämpfer kritisch gesehen werden und Täuschung bei Schurken seit jeher eher als PvP-Spezialisierung betrachtet wird. Die meisten Schurken wechseln für Dungeons auf Gesetzlosigkeit oder Meucheln.

So ist das auf höheren Schlüsselsteinen: Bei Schlüsselstein-Level 20 und aufwärts ändert sich das Bild drastisch. Hier haben sich wenige DPS-Spezialisierungen herauskristallisiert, die besonders gerne mitgenommen werden und die Nase vorne haben. Allein Treffsicherheit-Jäger, Gesetzlosigkeit-Schurken, Feuer-Magier und Gleichgewicht-Druiden kommen zusammen auf knapp 80 % und sind damit heiß begehrt.

Andere Spezialisierungen, wie etwa Verwüstung-Dämonenjäger kommen nur auf 0,8%. Noch härter trifft es Vergelter-Paladine, die nur in 0,4% aller Fälle mitgenommen werden.

Warum sind wenige Spezialisierungen so beliebt? Dass Klassen wie der Feuermagier, der Gleichgewichtsdruide oder der Treffsicherheitsjäger so beliebt sind, liegt an mehreren Faktoren. Vor allem Magier und Druiden haben kein Problem mit großen Mengen an Feinden – sie können ohne Einschränkung Schaden verursachen und sind nicht auf wenige Ziele festgelegt. Treffsicherheitsjäger sind zwar ein wenig beschränkter, können dafür aber auch starken Burst-Schaden und sehr soliden AoE mit kurzer Abklingzeit raushauen, weshalb sie oft die Damage-Listen in Dungeons anführen.

Feuermagier sind begehrt – sie rocken in M+ alles.

Sind alle anderen Klassen dann schlecht? Grundsätzlich natürlich nicht. Die aktuellen Rekorde auf Schlüsselsteinen der Schwierigkeit 20 und höher wurden in den meisten Fällen auch von Profis aufgestellt, die auf die letzten Prozentpunkte Leistung achten. Für die meisten „normalen“ Spieler dürfte das nicht so relevant sein, zumal Dungeons über Stufe 15 ohnehin keine besseren Belohnungen mehr bringen.

Grundsätzlich können alle Klassen auf Schlüsselsteinen bis Stufe 15 brillieren und bieten verschiedene Vorzüge, die sie zu starken Ergänzungen machen können. CC-Effekte, Besänftigungen, Dispells, einfach nur Gesundheitssteine oder ein zusätzliches Elementar als temporärer Tank können mächtige Boni bringen, die so manch eine brenzlige Situation entschärfen.

Hinzu kommt, dass das Ausrüstungsniveau und die Leistung aller Klassen noch steigt, etwa durch die Freischaltung der letzten Seelenbande-Reihen. Wenn ihr eure Klasse und Spezialisierung beherrscht, dann ist jede Spezialisierung in mythischen Schlüsselstein-Dungeons tauglich und kann gespielt werden. Nur wer wirklich nach Rekorden und den absoluten Optimum strebt, sollte sich daran orientieren.

Welche Klasse und Spezialisierung spielt ihr in mythischen Dungeons und auf welchem Niveau seid ihr so unterwegs?

Welche Dungeons in dieser Woche besonders einfach sind, verraten wir euch hier.