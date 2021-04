Wann kommen die neuen Brillen? Im Moment befinden sich die Brillen noch auf dem PTR von Patch 9.1. Wann genau dieser auf die Live-Server kommt, können wir noch nicht sagen. Der Test wird allerdings vermutlich eine Weile dauern. Mehr dazu findet ihr in unserer News: Endlich kündigt Blizzard Patch 9.1 an, verrät groben Plan

Was ist Tarnsmog? Seit fast 10 Jahren haben Spieler in WOW schon die Möglichkeit, das Aussehen ihrer Charaktere über sogenannte „Transmogrifikation“ (kurz: Transmog) zu verändern. Transmog verändert nur das Aussehen der Rüstung, nicht aber deren Werte. Diese rein kosmetische Option ist bei vielen Spielern beliebt. Zuvor mussten für bestimmte Outfits Items gewechselt und dementsprechend bei sich getragen werden. Mit Transmog und der Sammlung fiel das weg und Spieler mussten nur noch Vorlagen sammeln.

Außerdem haben die Dataminer von wowhead noch zwei weitere Brillen gefunden, die man jedoch aktuell nicht anprobieren kann (via wowhead ). Wie genau es die neuen Brillen gibt, ist ebenfalls noch nicht klar. Im Moment lassen sich die Brillen nur über ein Skript ansehen und sind noch nicht in der Sammlung zu finden (via reddit ).

Im aktuellen PTR-Build von World of Warcraft sind bereits Daten vom kommenden Patch 9.1 zu finden. In diesen Daten stecken neue kosmetische Gegenstände: richtige Brillen. Solche Accessoires fordern Spieler schon seit vielen Jahren – jetzt kommen sie endlich.

