Der Cash-Shop von World of Warcraft hat einen Neuzugang bekommen. Ihr könnt im Spiel nun wie ein Feendrache aussehen. Allerdings kommt das nur „so mittel“ an.

Bei World of Warcraft ist es in den letzten Jahren Tradition geworden, spätestens alle 6 Monate etwas Neues in den Cash-Shop zu bringen. Meistens handelt es sich dabei um Reittiere, gelegentlich aber auch Spielzeuge oder – wie im neusten Fall – ein Set für die Transmogrifikation. Das ist dieses Mal aber nicht finster oder eindrucksvoll, sondern eher niedlich bis albern. Ihr könnt euch als Feendrache verkleiden.

Was ist das für ein Set? Das Grimmlingflitzerflügel-Set ist nicht nur ein ziemlicher Zungenbrecher, sondern auch in jedem Fall ein Blickfang. Mit dem ganzen Outfit seht ihr nämlich aus wie ein Feendrache. Das Set umfasst die komplette Kleidung, also von Kopf bis Fuß.

Seht euch hier an, wie albern das aussieht:

Wie kommt man an das Set? Das Set gibt es im Shop des Spiels für 20 € zu kaufen. Ihr bekommt das Set allerdings auch kostenlos als Bonus, wenn ihr bis spätestens zum 14. Dezember 2020 ein Abonnement über 6 Monate abschließt oder bereits ein solches Abo unterhaltet. Habt ihr bereits ein 6-Monats-Abo, dann solltet ihr das Grimmlingflitzerflügel-Set innerhalb der nächsten Tage erhalten.

Das erste Set mit dauerhaften Flügeln: Das Grimmlingflitzerflügel-Set ist damit die erste Transmogrifikation in World of Warcraft, die den Spielern dauerhafte Flügel verleiht. Diese haben zwar keinen spielerischen Nutzen, sehen aber ziemlich einzigartig aus. Mit der Erweiterung Shadowlands gibt es übrigens auch für alle anderen Spieler Flügel. Schwingen und ähnliche Transmogrifikationen sind Teil der freispielbaren Sets der Pakte.

Kommentare sind durchweg negativ: Auf YouTube kommt das Set eher schlecht weg. Es hagelt eine Menge Dislikes auf das Ankündigungs-Video und die am besten bewerteten Kommentare sind ziemlich vernichtend. Knapp 90 % „Daumen runter“ hat sich das Video eingefangen. Darunter sind Sprüche wie:

„Möge Gott Blizzard Entertainment helfen.“

„Ihr werdet zu den anderen Spielen, die wir nicht spielen wollen.“

„Das ist ein cooler Fortnite-Skin.“

„Das ist ein Monument für uns Clowns, die wir dieses Spiel immer weiter spielen.“

„Der einzig wahre WoW-Killer ist WoW selbst.“

„Ich hab ein 6-Monats-Abo – kann ich das noch zurückgeben, damit ich dieses Monstrum nicht bekomme?“

Positive Kommentare gibt es zwar auch, doch die sind eher selten und weit unten zu finden – viele Likes bekommen sie nämlich nicht.

Cortyn meint: Ehrlich gesagt bin ich von diesem Transmog-Set gar nicht so schockiert. Natürlich sieht es ein wenig albern aus, aber aus Rollenspieler-Sicht finde ich das – gerade in Bezug auf die Schlotternächte – recht nett. Und auch um ein bisschen mit Freunden rumzublödeln eignet es sich perfekt.

Aber ich verstehe auch die Kritik, dass ein solches Set, wenn überhaupt, im Spiel erhältlich sein sollte und nicht über echtes Geld. Nicht jeder kann ein 6-Monats-Abo abschließen. Doch das ist eine Diskussion, die jedes halbe Jahr wieder geführt wird, wenn etwas Neues im Shop erscheint.

Wie findet ihr dieses Set? Findet ihr das lustig und unterhaltsam? Oder ist das nur ein weiterer Schritt in Richtung Untergang von WoW?

Gerade sind WoW-Spieler ohnehin etwas gereizt – denn eine Sache aus Patch 9.0 nervt sie gewaltig.