Anstatt die Cooldowns so zu gestalten, dass es nicht optimal ist, sie alle gleichzeitig zu benutzen, hat Blizzard die globale Abklingzeit eingebaut, sodass es noch immer optimal ist, sie alle gleichzeitig zu benutzen, aber es fühlt sich einfach schlechter an.

Ich wollte meinen Paladin ausprobieren, ein paar „Mythisch+“-Dungeons machen, spring in eine Gruppe und geh den gewohnten Weg. Aber was passiert, wenn ich den Göttlichen Sturm benutze? Die Hälfte der Gegner ist komplett immun gegen meinen Zauber, obwohl sie mitten in der Animation stehen.

Das sagen die Spieler: Auch in der Community wird das Thema wild diskutiert. Fast jeden Tag gibt es im Subreddit zu WoW oder den offiziellen Foren einige Beiträge, die diese Änderung bemängeln. So schreibt LsmLsmLsm in einem Beitrag mit über 3.000 Upvotes:

Etwas weniger als eine Woche ist es nun her, dass der Patch 9.0 von World of Warcraft live ist . Das ist der Pre-Patch zur kommenden Erweiterung Shadowlands, der vor allem neue Charakter-Anpassungen , den Level-Squish und die verbesserte Level-Phase mit sich gebracht hat. Damit einher gingen auch größere Überarbeitungen fast aller Klassen, die sich durchweg rund anfühlen.

So viel Spaß der Patch 9.0 in WoW auch bereitet – es gibt eine Sache, die stört. Manche Fähigkeiten treffen zu wenig Ziele und das nervt.

