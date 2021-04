Was bringt Patch 9.1 noch? Zusammen mit den neuen Gameplay-Inhalten, einem neuen Raid, einem Dungeon und einem neuen Gebiet, geht auch die Story von Shadowlands weiter. Unter anderem werdet ihr einen Kampf gegen Sylvanas erleben und unter Umständen erfahren, was mit Anduin passiert.

Wie gut sind die neuen Legendarys? In vielen Fällen sind die neuen Legendarys vermutlich zu schlecht, um die bestehenden besten Legendarys für jede Klasse zu ersetzen. Im Fall von den Nachtfae-Schurken etwa wäre die Fähigkeit sogar eine Schadens-Einbuße laut Experten (via wowehad ).

Was sind das für Legendarys? Für das kommende Update 9.1 in World of Warcraft sollen alle Klassen neue Legendarys erhalten, die ihre jeweilige Pakt-Fähigkeit verstärken. Dementsprechend erhält jede Klasse vier neue Fähigkeiten, eine für jeden der vier möglichen Pakte.

