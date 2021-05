Neuer Shooter Scavengers ist zu heiß für Steam – Lässt nun alle kostenlos und ohne Key rein

Durch die neue Server-Technik ist Scavengers jetzt in der Lage riesige Welte mit bis zu 9000 gleichzeitigen Teilnehmern zu simulieren. Das interessiert offenbar einige Spieler. Und ab jetzt kann eben jeder in Scavengers reinschauen, der das möchte:

Diese Technik wurde bislang aber nur von einigen Indie-Spielen eingesetzt, von denen sich aber keins durchsetzen konnte. MMORPGs wie Worlds Adrift oder Chronicles of Elyria sind mittlerweile schon tot. Die anderen Games mit SpatialOS haben entweder noch keinen Release oder sind total in einer Nische.

Was macht Scavengers so besonders? Seit 2017 gilt die Server-Technik „SpatialOS“ der Firma Improbale als „die mögliche, neue Innovation“ für MMOs und MMORPGs. Eine überlappende Server-Technik soll es Spielen ermöglichen, gewaltige Welten darzustellen und zu simulieren – auch ohne ein riesiges AAA-Projekt zu sein.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der neue Multiplayer-Shooter Scavengers (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) ist in einen Early Access auf Steam gestartet, doch der Ansturm auf die Keys ist zu hoch: Dem Team sind schon am 1. Tag die Zugänge für Steam ausgegangen. Man schickte Leute in den Epic Game Store. Daher lässt man ab dem Abend des 1. Mai nun alle rein.

Insert

You are going to send email to