Eine weitere Woche ist rum und wir haben die nächste Folge des MeinMMO-Podcasts für euch. Dieses Mal geht’s um Asia-MMOs und lebenslange Sperren.

Das sind unsere Themen: Die News-Lage war in der vergangenen Woche zwar etwas dünn, aber zu bereden gibt es trotzdem viel! MMORPG-Fans werden sich in 2021 mit asiatischen Spielen abfinden müsse. Bei den vielen Ankündigungen und Release führt kaum noch ein Weg daran vorbei.

Ein Wett-Skandal erschüttert LoL: 38 Spieler, Coaches, Manager gebannt – 12 lebenslang. Wir reden darüber, wie es dazu kam und was die Hintergründe davon sind. Auch bei Path of Exile gab es Unruhen. Einer der beliebtesten Twitch-Streamer des A-RPGs wurde wegen Loot-Explosion gebannt.

Und ein neuer ambitionierte Shooter erscheint am Horizont. Scavengers startete diese Woche in den Early Access und testete davor seine Grenzen. 9.000 Spieler gleichzeitig in einer Schlacht? Das soll möglich sein.

Hier sind alle unsere Themen im Überblick, damit ihr schnell auf den neuesten Stand der Woche kommt:

Und wir wollen, dass ihr mit uns mitdiskutiert. Wir geben im Podcast nämlich auch unseren eigenen Senf zu den News und schauen auch aus der Experten-Perspektive auf die Geschehnisse. Schreibt uns eure Meinung dazu in den Kommentaren.

Dabei sind:

Neben dem wöchentlichen Rückblick gibt es auch gelegentlich themenspezifische Podcasts, die größere Events oder Spiele behandeln. So haben wir zum Beispiel ausführlich über Kriminalität in Online-Games gesprochen.

