Skandal erschüttert LoL: 38 Spieler, Coaches, Manager gebannt – 12 lebenslang

In der League of Legends gibt es einen handfesten Skandal: In China wurden Spiele manipuliert, um bei Wetten auf den E-Sport abzukassieren. Riot Games bannt 38 Profi-Spieler, Coaches oder Manager temporär oder für immer. Darunter ist der exzellente neue Jungler „Bo“ vom 2019er-LoL-Weltmeister FunPlus Phoenix. Der 19-Jährige hatte die Aufklärung des Skandals in Gang gesetzt.

Wofür wurden die Profis gebannt? Es geht um „Match Fixing“, die gezielte Manipulation von Spielen.

Da durch die Corona-Krise viele normale Sport-Veranstaltungen abgesagt wurden, sind in den letzten Jahren Wetten auf den Ausgang von Spielen in LoL immer weiter gewachsen. Wett-Seiten bieten mittlerweile nicht nur Wetten auf Spiele in den Profi-Ligen an, sondern sogar auf normale Matches, wenn ein prominenter Spieler teilnimmt.

Offenbar wurden einige Profis in den chinesischen Ligen vom schnellen Geld gelockt. Es ging vor allem um Spieler der Nachwuchs-Liga LDL – aber einige der Nachwuchsprofis hatten es mittlerweile in die Top-Liga LPL geschafft und die holt jetzt ebenfalls der Bannhammer ein.

Das sind die Opfer der Banns:

Der Jungler von FunPlus Phoenix, Zhou „Bo“ Yang-Bo hatte sich diese Saison schon einige Einsätze in der LPL verdient, um dort den Top-Jungler Tian zu vertreten. Er erhält einen Bann über 4 Monate.

Beim Mittelklasse-Team in der LPL, „ThunderTalk Gaming“, erwischt es gleich zwei Spieler, der Supporter Teeeen ist 4 Monate weg, der Jungler bless für 12 Monate gesperrt.

In der Nachwuchsliga LDL hagelt es dann die harten Strafen: Das komplette Team von „Sheng Jie Gaming“ wird disqualifiziert. Der Top-Laner Spunk und 11 andere Coaches, Spieler oder Manager werden lebenslang gesperrt.

Während der Banns dürfen die Spieler nicht an offiziellen LoL-Matches teilnehmen, ihnen wird es auch untersagt, LoL zu streamen. Die haben praktisch ein Berufsverbot.

Jungler schafft den Durchbruch, packt dann aus

Wie kam das alles raus? Der Drehpunkt war gleichzeitig der prominenteste Bann: Der FunPlus Pheonix Jungler „Bo“: Er hatte es mit 19 Jahren eigentlich schon geschafft und kam in ein Spitzenteam in China. Er rückte zu FunPlus Phoenix auf, weil Star-Jungler Tian, der MVP der Worlds 2019, eine Formkrise durchlitt und psychische und physische Probleme auskurieren wollte.

Bo überzeugte in seinen Einsätzen für FunPlus Phoenix und sah wie ein kommender Star aus.

Der Nachwuchs-Jungler hatte sich im Februar 2021 selbst bei der Liga angezeigt und gestanden, dass er in Matchfixing verwickelt war. Seine Selbstanzeige führte zu den Ermittlungen und den jetzigen Banns.

Bo sagt: Ihm tue das sehr leid. Er habe die letzten Monate damit verbracht, zu leiden und zu bedauern. Er weiß gar nicht, wie er den Leuten noch ins Gesicht sehen sollen. Er hätte niemals, unter keinen Umständen, die Regeln verletzten dürfen. Was falsch sei, sei einfach falsch.

Weil sich Bo bei den Ermittlungen kooperativ gezeigt hatte, wurden ihm 2 Monate seiner 6-monatigen Strafe erlassen: Dennoch ist er jetzt lange gesperrt und muss, wenn er wieder spielen darf, ohne Spielpraxis antreten und wieder reinkommen. Aber viele andere dürfte der Bann noch härter treffen als ihn.

FunPlus Phoenix ist weltweit eines der spannendsten und stärksten LoL-Team. Dieses Jahr wurden sie in China Zweiter hinter RNG. Besonders spannend bei FunPlus Phoenix ist Doinb. Der kreative und innovative Midlaner hat klare Ansichten zu LoL:

