Der frühere CS:GO-Spieler Ardis „ardiis“ Savarenieks gilt als eines der größten Talente im neuen Shooter Valorant und gewann schon einige Turniere. Angeblich war das Profi-Team G2 Esports an einer Verpflichtung interessiert. Doch eine dumme Aktion könnte das nun gefährden: Er stand früher, zu CS:GO-Zeiten, mit Cheat-Entwicklern in Kontakt.

Wie gut ist ardiis? Der litauische Spieler ardiis hatte im April 2020 angekündigt, seine Karriere in CS:GO zu beenden und zu Valorant zu wechseln.

Im gerade entstehenden E-Sport von Valorant erzielt ardiis große Erfolge. Wie Inven meldet, spielte Ardiis in 10 verschiedenen Events und gewann 9 von denen. Die meisten davon mit dem Team Fish123. Unter den Events, die er gewann, waren renommierte Veranstaltungen, wie Twitch Rivals.

Kurz: Er ist verdammt gut in Valorant. Das kann man sagen, obwohl in Valorant das Ranked-System erst noch starten muss.

Nach seinen jüngsten Erfolgen munkelte man sogar, das größte EU-Team von LoL, G2 Esports, plane ardiis für ihr neues Valorant-Team zu verpflichten. Einer E-Sport-Agentur hatte er sich schon vor einigen Wochen angeschlossen.

Es sah eigentlich alles danach aus, als steht dem Litauer, der nun in Liverpool lebt, eine große Profi-Karriere bevor.

Anti-Cheat-Gruppe will Profi-Karriere verhindern

Das sind die Anschuldigungen: Am 15. Juni erschien ein Statement einer Gruppe namens „Anti-Cheat Police Department.“ Die warfen ardiis zwei Dinge vor:

Einmal soll er in Gespräche über „Match-Fixing“ verwickelt sein, also in das gezielte Manipulieren von Spielen, um dann bei Wettseiten abzukassieren, indem man auf den Außenseiter wettet (via youtube)

Zum anderen soll ardiis Kontakt mit zwei Cheat-Entwicklern aufgenommen haben. Auch da soll er über „Match-Fixing“ gesprochen haben und darüber einen Cheater ins Team zu schleusen (via youtube)

Diese Anschuldigungen wurden mit Video-Clips untermauert.

Die Gruppe „Anti-Cheat Police Department“ wirft ardiis zudem vor, schon in CS:GO eine „dunkle“ Vergangenheit als Cheater zu haben.

Die Gruppe wollte mit ihrem Statement gezielt verhindern, dass ardiis nach dem Triumph bei Twitch Rivals jetzt einen Profi-Vertrag mit G2 Esports unterschreibt.

Ardiis glaubt, Cheater wollen sich an ihm rächen

Das sagt ardiis selbst: In einem Statement sagt er, er habe nie Match-Fixing betrieben oder habe gecheatet, in keinem Spiel – noch werde er das jemals tun.

Der Spieler räumt aber ein, dass er in solche Gespräche verwickelt war und sich da Vorschläge angehört hatte, Matches zu manipulieren. Schon Monate, bevor Valorant überhaupt angekündigt war. Damals hätte er noch CS:GO gespielt und sei in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten gewesen. Er sei nicht stolz, dass er an diesen Gesprächen teilgenommen hat. Es sei aber nie etwas daraus entstanden.

Als Valorant dann losging, habe er seinen Agenten davor gewarnt, dass ein Team von Cheat-Codern plant, in Valorant einzufallen. Doch das Sicherheits-System von Riot Ganes, Vanguard, habe die Cheater entdeckt und gebannt. Er selbst hatte mit den Cheatern nichts zu tun.

Laut ardiis stehe er durch sein erfolgreiches Spiel mit Fish123 jetzt im Rampenlicht. Die seien „das beste Team Europas“ mit einer 100% Winrate im Best-of-Three-Format.

Er glaubt, dass dieses „Team von Codern“ hinter den Leaks steckt. Sie glauben, ardiis hätte sie enttarnt und bei Riot erpresst, daher seien die Vorwürfe gegen ihn nun ihre Rache. Sie wollten seine Karriere sabotieren.

ardiis sagt, er ist bereit mit Valorant zusammenzuarbeiten, um seine Unschuld zu beweisen.

Profis mit schlechtem Image für Teams untragbar

Das steckt dahinter: Für ardiis ist es wichtig, sich „reinzuwaschen“, wenn er eine Chance haben will, dass ihn ein Top-Team nimmt. Denn für ein Team wie G2 Esports ist es nicht nur entscheidend, dass die starke Spieler haben, sondern dass diese Spieler keinen Schaden über sie bringen.

Match-Fixing und Cheaten sind Dinge, die die Karriere eines Profis sofort beenden. Auch der bloße Gedanke an so etwas kann einen Profi noch Jahre später heimsuchen – wie ardiis nun schmerzhaft bemerkt.

Er will der beste Spieler in Valorant werden und gibt dafür das Spiel CS:GO auf.

Einige prominente Spieler aus CS:GO haben den Shooter von Valve, um ihr Glück bei Valorant zu suchen. So wechselte der Spieler Swag schon lange, bevor Valorant überhaupt erschien.

Swag hatte sich seine Karriere in CS:GO verbaut. Auch er war in einen Matchfixing-Skandal verwickelt:

