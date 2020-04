In Valorant sorgt schon das umstrittene Anti-Cheat-Tool Vanguard für Ärger. Denn die Software wird beim Start des PC aktiv und ließ sich nur schwer loswerden. Doch die Entwickler haben auf die Beschwerden der Spieler gehört und Optionen für mehr Transparenz und – zumindest zeitweilige – Löschung angeboten.

Was ist Vanguard? Vanguard ist ein Anti-Cheat-Tool von Entwickler Riot. Das Programm soll Cheat-Software in der Beta von Valorant verhindern und früh erkennen. Daher installiert es einen Treiber mit Admin-Rechten tief im System und startet stets mit dem Computer. Dan bleibt Vanguard dauerhaft an und wacht darüber, dass ja keine böse Cheat-Software zum Einsatz kommt. Löscht man Vanguard irgendwie, kann man kein Valorant spielen.

Da Vanguard sich einfach so in eurem System einnistet und dort alles mögliche anstellen könnte, trauen viele Spieler dem Tool schon von Natur aus nicht. Denn derart invasives Vorgehen kennt man sonst eher von schädlicher Malware und Viren. Daher boykottieren einige Spieler sogar Valorant, obwohl sie das Spiel eigentlich schon gern zocken würden.

Riot hält an Vanguard fest, bietet aber Kompromiss an

So reagierte Riot: In früheren Statements zum Anti-Cheat blieb Riot bisher hart. Ja, man verstehe, dass die Spieler Vanguards Vorgehen komisch finden, aber es muss halt sein, sonst gewinnen die Cheater.

Doch Riot versprach schon früher, mehr Transparenz zu zeigen. Und genau das ist jetzt wohl passiert.

So funktioniert Vanguard jetzt: Ab sofort könnt ihr Vanguard sehen. Denn anstatt still und heimlich euer System zu infiltrieren gibt es jetzt ein dickes rotes Icon in eurem Benachrichtigungsfeld von Windows. Ihr findet das Benachrichtigungsfeld unten rechts neben der Anzeige für Uhrzeit.

Hier unten rechts findet ihr das Vanguard-Icon.

Wenn ihr auf das Icon klickt, habt ihr die folgenden Optionen:

Vanguard verstecken: Ihr seht das Icon nicht mehr.

Ihr seht das Icon nicht mehr. Vanguard beenden: Vanguard ist jetzt nicht mehr aktiv. Ihr könnt aber auch kein Valorant mehr spielen, bis ihr euer gesamtes System neu startet.

Vanguard ist jetzt nicht mehr aktiv. Ihr könnt aber auch kein Valorant mehr spielen, bis ihr euer gesamtes System neu startet. Vanguard deinstallieren: Wenn ihr nicht wollt, dass Vanguard nach dem nächsten Neustart wieder loslegt, könnt ihr es so bequem komplett von der Platte kicken. Wenn ihr aber Valorant startet, wird es erneut wieder heruntergeladen und ihr müsst euer System rebooten, um zu zocken. Ganz los werdet ihr es also auch hier nicht, wenn ihr weiterhin zocken wollt.

Gerade die letzte Option ist von Riot dazu gedacht, dass ihr bei einer längeren Valorant-Pause sicherstellen könnt, das Vanguard garantiert von eurer Platte verschwindet und nicht irrtümlich harmlose Programme blockt oder euch gar verbietet, das Handy am PC zu laden. Das ist nämlich einem früheren CS:GO-Profi in Valorant passiert.