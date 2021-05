Das neue Shooter Scavengers mixt Battle Royale und Survival und startete am 28. April auf Steam. Allerdings gibt es schon jetzt Beschwerden über Cheater und Hacker. Einige nutzen sogar einen Namenswechsel, sodass ihr sie nicht mal anständig melden können sollt.

Was ist da los bei Scavengers? Der neue Shooter lässt euch seit dem 1. Mai komplett ohne Key in den Early Access auf Steam starten. In Scavengers werdet ihr mit 59 anderen Spielern zusammengewürfelt und spielt in 3er-Teams gegeneinander. Das Ziel heißt Überleben und dabei kämpft ihr nicht nur gegen andere Teams, sondern auch gegen das Wetter und PvE-Bestien.

In ersten Reviews kommt Scavengers jedoch sehr gemischt an:

Die Steam-Wertungen fallen mit auf 54 % durchwachsen aus (Stand 3. Mai um 13:45 Uhr bei 2.734 Stimmen)

Auf der einen Seite bekommt das Spiel Lob, weil es sich von anderen Battle Royales unterscheidet

Auf der anderen Seite gibt es jedoch Kritik für den schlechten Loot, die problematische Zusammenarbeit mit Teammitgliedern und den technischen Zustand des Spiels

Ein weiterer negativer Aspekt ist die Tatsache, dass sich schon jetzt Cheater und Hacker im Spiel befinden. Die scheinen sogar bereits ein riesiges Arsenal an verschiedenen Möglichkeiten zum Schummeln parat zu haben.

Aimbots, extra Schaden und Namenswechsel

Was für Cheats gibt es im Spiel? In vielen Spielen ist es schwer einzuschätzen, ob andere Spieler wirklich besser sind oder Cheats und Hacks benutzen. Trotzdem gibt es schon jetzt viele Beschwerden über unterschiedliche Cheats in Scavengers.

In einem reddit-Thread zeigt der Nutzer ThornyOtter einen vermeidlichen Cheater. Der soll an einen Aimbot nutzen und zudem durch Wände schauen können, um seine Feinde zu finden:

In einem Thread berichtet der Nutzer VN1X davon, dass ein einzelner Squad in einem Match fast die gesamte Map im Alleingang erledigt habe (via reddit).

Auf Steam gibt es gleich in mehreren Reviews Kritik wegen Cheatern. So schreibt der Nutzer Deadly2Die: “Die Server laggen die ganze Zeit, ich kann nicht mal schreiben. Doch nicht nur das, es gibt schon nach kurzer Zeit die ersten Cheater.” (via Steam). Auch andere beschreiben Cheater als Problem.

In einem Video vom YouTuber UnRankeds Hub sieht man einen Spieler, der seinen Gegner mit einem Angriff ausschaltet, der eigentlich eine lila Rüstung trägt und damit mehr aushalten sollte.

Wie kann man Cheater reporten? Durch eine Zuschauer-Funktion lässt sich relativ einfach der Name von Nutzern ausfindig machen, die in Scavengers schummeln. Man kann die Spieler direkt in Scavengers, aber auch in einem extra Dokument der Entwickler melden (via Google Forms).

Allerdings ist das offensichtlich den Nutzern der Cheats aufgefallen und darum soll es auch einen Hack geben, der die Meldung erschwert.

Der Nutzer lickemlolies behauptet in einem Thread (via reddit), dass mit diesem Hack der Name beim Zuschauen gewechselt wird, obwohl man permanent bei einem Spieler bleibt. So soll man lieber auf die Rangliste schauen, statt auf das Zuschauer-Fenster.

Wird etwas gegen Cheater unternommen? Ja. Im Januar verriet uns der Chef des Spiels, dass sie an verschiedenen Anti-Cheat-Mechaniken arbeiten. Die scheinen aber derzeit nicht immer zu greifen.

Was ist Scavengers überhaupt? Scavengers ist ein interessanter PvEvP-Shooter. Bis zu 60 Spieler treten in Dreier-Teams gegen- und miteinander in Runden von etwa 30 Minuten Länge an.

Dabei verknüpft Scaveners Elemente aus klassischen Shootern, Battle Royale, Survival-Games und Koop-Gameplay zu einer ganz neuen Art von Spiel. Ihr kämpft zwar gegen andere Spieler, aber könnt alleine keine Runde gewinnen.

MeinMMO-Autor Benedict Grothaus hatte den Shooter bereits vor dem Start auf Steam angespielt und kam zu einem interessanten Fazit: Scavengers ist das Fortnite für alte Leute – Langsam und strategischer.