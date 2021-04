Neuer Shooter Scavengers ist live auf Steam – so kommt ihr durch Twitch Drops an Keys

Werdet ihr euch einen Steam-Key für Scavengers via Twitch-Drop holen? Oder seid ihr vielleicht schon dabei und könnt uns über eure Erfahrungen mit dem Shooter berichten? Teilt es uns in den Kommentaren mit.

So macht ihr mit: Ein einfacher Zugang zur Early-Access-Phase von Scavengers ist über Steam aktuell noch nicht möglich. Dennoch könnt ihr an einen Key kommen. Und zwar über Twitch Drops. Das funktioniert so:

Es ist außerdem wichtig, euch vorher gut mit Waffen auszurüsten und ihr könnt euren Charakter mit der Zeit verbessern. Der Trailer erklärt euch, was ihr in der Early-Access-Phase erwarten dürft:

Im Match mit 60 Spielern seid ihr in 3er-Teams unterwegs – in internen Tests waren sogar 9.000 Spieler möglich . Ihr müsst Datenpunkte suchen und mit den gesammelten Daten ein Dropship erreichen. Dabei bekommt ihr es nicht nur mit wilden Bestien zu tun, sondern auch mit den anderen Teams. Darüber hinaus macht euch das Wetter mit heftigen Stürmen zu schaffen. Es ist wichtig, bei einem solchen Sturm Schutz zu suchen, da ihr sonst einen fiesen Debuff bekommt und langsam Max-HP verliert, die sich nicht heilen lassen.

Die Early-Access-Version des Multiplayer-Shooters Scavengers ist gestartet. Wir verraten euch, wie ihr euch an den Schlachten beteiligen könnt und an einen Steam-Key kommt.

