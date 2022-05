Ein Mann ist die Hoffnung für MMOs – Sagt, seine neue Plattform hat Maximal-Auslastung von einer Milliarde Menschen

Der britisch-indische Unternehmer Herman Narula ist seit 2017 die Hoffnung für Fans von MMOs und MMORPGs, die sich wieder Games mit zigtausenden gleichzeitigen Spielern wünschen. Aktuell arbeitet Narula mit seiner Firma Improbable an M-Squared. Das neue Projekt soll das „Metaversum“ einleiten und in der Spitze bis zu eine Milliarde Menschen fassen.

Was ist die Hoffnung für MMOs?

Vor 2005 waren einige MMOs chaotische Welten mit zigtausend Spielern auf einem Server, die alle zusammenkommen und interagieren konnten: Es waren riesige Belagerungsschlachten oder Raids mit mehreren hundert Spielern möglich.

Mit WoW begann die Phase der „Instanziierung“; zwar sind noch tausende von Spielern auf einem Servern, sie spielen aber nicht mehr gemeinsam, sondern in abgetrennten Räumen, die meistens nur 5 Spieler, im Maximum aber zwischen 40 und 100 Leute fassen. Das „Massive“ ist aus MMOs weitgehend verschwunden. Nur noch in Spielen wie EVE Online, die vor 2005 entstanden, kommen wirklich tauende von Spielern zusammen und machen etwas Relevantes.

Die Hoffnung ist, dass solche „massiven Spiele“ zurückkommen. Aber dafür müssen die technischen Voraussetzungen geschaffen werden: Denn aktuell würden solche „Massen-Versammlungen“ die Technik überfordern und ein Spiel würde crashen, buggen oder vor lauter Lags unspielbar werden. EVE Online schafft seine Massen-Events auch nur, weil man da die Spielgeschwindigkeit drastisch drosselt.

Auf diesem Mann ruhen die Hoffnungen für neue MMOs und MMORPGs

Narula hatte eine Milliarden-Dollar-Idee für „massive MMOs“

Warum ist Narula die Hoffnung für MMOs? Herman Narula ist der Sohn eines wohlhabenden Bauunternehmers. Er studierte in Cambrige Computer-Wissenschaft und entwickelte da eine Idee.

Mit der Technik „SpatialOS“ sollte es möglich sein, dass auch kleine Teams, große gigantische Welten simulieren, eine spezielle Server-Technik sollte das ermöglichen. Bereits 2017 erhielt er für seine neu gegründete Firma Improbable eine Finanzspritze über 502 Millionen US-Dollar, die Narula über Nacht zum Multimillonär machte – der Wert seiner Firma wurde da bereits auf 1 Milliarde Dollar geschätzt. Junge Firmen, die so hoch bewertet werden, nennt man „Einhörner“ (Unicorns), weil sie so verdammt selten sind.

2018 hieß es, Improbable wolle „die nächste Generation an MMOs einleiten.“ Narula wollte Fehlentwicklungen im MMO-Gaming beheben und das Genre aus seinem Stillstand führen.

In den Jahren danach arbeitete er weiter an SpatialOS, versuchte mehrere MMOs mit dieser Technik an den Start zu bringen. Aber all diese Pläne sind weitgehend gescheitert, die MMOs funktionierten einfach nicht, fanden kein großes Publikum oder wurden schon in der Entwicklung eingestellt.

Aktuell hat er sich einem neuen Projekt verschrieben: dem Metaverse.

Das neueste Projekt von Herman Narula:

Das ist jetzt sein neues Projekt: In einem Statement sagt Narula, er habe über Jahre an SpatialOs gearbeitet und all der „Schmerz“ aus dieser „bescheuert blöden Reise“ fließe jetzt an die Arbeit seiner neuen Projekte wie M² und Morpheus. Sein Fokus liegt auf dem Metaverse.

M² soll eine Plattform werden, auf der sowohl riesige Schlachten als auch gigantische Partys möglich sind. Mit der Morpheus-Technik will man es möglich machen, bestehende Welten zu verändern oder neue Welten zu schaffen. Das Ergebnis dieser Technik wurde von ersten Zuschauern mit „Ready Player One“ verglichen.

In einem Audio-Test von M² zeigt Narula jetzt, wie es aussieht und sich anhört, wenn in seinem neuen Projekt der Ton aktiviert wird.

Hier ist der Audiotest zu sehen und zu hören:

Für seine Plattform hat er große Ziele. Als er auf Twitter gefragt wird, wie viele Leute in das Spiel passen. Ob man über 500 Spieler gleichzeitig in ein MMORPG bringen könnten, antwortete:

Unsere Spitzenkapazität beträgt 1 Milliarden: Ich nehme an, dass wir die Userzahl noch erheblich steigern können, aber ehrlich gesagt, brauchen wir das grade nicht. Wir können ungefähr 15.000 machen. Aber das ist nur ein Stimm-Test mit einen Nutzern.

MMO-Visonär jetzt total im Metaverse und Web3-Fieber

Wird sich denn die Hoffnung von MMOs erfüllen? Das ist schwer zu sagen. Narula scheint sich in den letzten Jahren von der Idee verabschiedet zu haben, MMOs zum „Spielen“ zu machen, sondern er träumt vom Metaverse als ein gigantischer Marktplatz voll mit Mikrotransaktionen.

Narula glaubt, das „Web3“ werde den Wert der mächtigsten Firmen der Welt noch einmal vervielfachen.

Dazu scheint auch ein neues Projekt zu passen, mit dem er sich assoziiert: Das Projekt „Otherside“ verkauft bereits virtuelle Grundstücke.

Spiele, in die Narula vor Jahren noch große Hoffnungen gesetzt hatte, sind aber gescheitert und er hat sich von ihnen getrennt, um sich auf neue Projekte zu konzentrieren.

So galt das MMO Scavengers als das beste Spiel, das mit SpatialOS entwickelt wurde, aber auch dem war kein Erfolg vergönnt:

