7 Jahre altes MMORPG aus Deutschland bricht Rekord für täglich aktive Spieler

Es gibt offizielle Spielerzahlen für Albion Online! Dank des neuen Servers für die Region Europa kann sich das MMORPG aus Deutschland über einen Rekord für die täglich aktiven Spieler freuen.

Wie viele Spieler zocken Albion Online derzeit täglich? Seit dem Launch des ersten europäischen Servers am 29. April 2024 tummeln sich über alle Plattformen hinweg (also PC, Android und iOS) mehr als 350.000 Spieler in der namensgebenden Fantasywelt Albion.

Laut eines Tweets auf X kommen mehr als 150.000 Spieler der täglich aktiven Spieler vom europäischen Server. Auf Steam konnte zwischenzeitlich der Peak von 27.000 gleichzeitig aktiven Nutzern geknackt werden.

Dieser Trailer feiert den Release des EU-Servers von Albion Online:

Wo lag der bisherige Spielerrekord? Auf der offiziellen Webseite beantworten die Entwickler von Albion Online diese Frage:

„Der bisherige Rekord auf allen Plattformen lag bei 300.000 täglich aktiven Nutzern und war nach dem Launch von Albion Asien im April 2023, aber diese Zahl wurde nun mit mehr als 50.000 übertroffen. Damit wird der Launch des neuen Servers zu einem der bedeutendsten Ereignisse in der Geschichte des Spiels […].“

„Das ist mein Lieblingsspiel“

Wie reagiert die Community auf diese Meldung? Unter dem Tweet der Entwickler gratulieren zahlreiche Spieler zu dem Erfolg.

Fiction Herald schreibt (via X): „Das ist mein Lieblingsspiel, schaltet es bloß nicht ab, weil ich so viel Zeit mit diesem Spiel verbracht habe und es immer noch spiele.“

Der User Goblin Yszky(ryszkysz) freut sich (via X): „Es ist wirklich schön, seit der Pre-Beta-Zeit ein Teil dieser Community zu sein. Dieses Spiel hat sich seither sehr verändert!“

Der Twitter-Nutzer BAMXZ klagt indes, dass Albion Online in Indonesien weiterhin blockiert wird und er daher nicht spielen kann (via X).

Was zeichnet das MMORPG aus? Albion Online ist ein Sandbox-MMORPG in einer offenen, mittelalterlichen Fantasiewelt. Das Spiel verfügt über ein klassenloses Kampfsystem sowie ein von den Spielern betriebenes Wirtschaftssystem, in dem fast jeder Gegenstand von Spielern hergestellt wird.

Dank zahlreicher Updates gibt’s mittlerweile zudem ein breites Angebot an Inhalten für Solisten, Fans von kleinen Gruppen und Spielern, die sich am liebsten in große Schlachten stürzen. Schließt euch einer Gilde an, erbaut eine Gildenhalle und erobert ganze Städte, die euch dann Steuern zahlen müssen.

Abschrecken könnten euch indes die altbacken inszenierten Kämpfe sowie die bunte, nicht zeitgemäße Grafik. Wenn ihr ein anderes MMORPG sucht, in dem ihr eure Zeit verbringen könnt: Die besten neuen MMORPGs der letzten 5 Jahre auf Steam