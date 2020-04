Ein Twitch-Streamer hat seine jungen Zuschauer aufgefordert, die Eltern zu bestehlen, um ihn finanziell zu unterstützen. Er tue das aber nicht aus Eigennutz, sondern um die Kinder finanziell unabhängig zu machen und zu „richtigen Männern“ zu erziehen.

Das fordert der Streamer FrostyMatrixTV: Er sagt Leuten, vor allem Kindern, die sollten losziehen und sich die Kreditkarte von Mami oder Papi greifen. Er sagt: Das klinge so, als sei er gerade betrunken oder mache nur Spaß, aber es sei sein voller Ernst.

Die Kinder müssten die Kreditkarte ja nicht mal stehlen, sondern nur hinterm Rücken der Eltern entwenden und dann schnell bei ihm subscriben.

Eine „Subscription“ ist ein kostenpflichtiges, monatliches Abonnement auf Twitch. Es kostet 4,99€ im Monat. Der Streamer erhält davon etwa die Hälfte.

„Zeig mir, dass du Eier hast“

Das ist die Argumentation des Streamers: Er sagt, das zu fordern, sei überhaupt nichts Böses. Er fordere ja niemanden auf, seine Jungfräulichkeit zu verlieren.

„Ich bringe sie nur dazu, ein verdammter Mann zu sein. Mach Dinge selbst. Sei finanziell unabhängig. Ich mein, das ist doch nichts. Eine Sub sind vielleicht 5 Mücken. Machst du Witze? Du hängst immer noch am Taschengeld deiner Eltern? Komm schon, wach auf und zeig mir, dass du Eier hast.“

So sieht der Streamer seine Rolle: In einem weiteren Clip inszeniert sich der Twitch-Streamer als „der Mann, der Kids sagt, was wirklich in der Welt los ist.“ Er sage den Kids das Zeug, das die Eltern ihnen aus Angst verheimlichen.

Wer ist der Streamer? FrostyMatrixTV ist ein relativ unbedeutender Twitch-Kanal mit 6000 Followern. Im Schnitt schauen ihm 148 Leute zu, wenn er Spiele wie Grand Theft Auto 5, CoD: Warzone oder Deadside spielt.

Nach eigenen Aussagen hat der Streamer seinen Twitch-Kanal schon zweimal verloren. Einmal wurde er ihm „gestohlen“, ein zweites Mal sei er gebannt worden, weil er zu toxisch war.

„Dafür sollte er gebannt werden“

So sind die Reaktionen: Der Clip wird auf reddit diskutiert. Die Nutzer dort glauben, für solche Aussagen sollte der Streamer gebannt werden.

Andere kritisieren die Aufmachung und Produktions-Qualität des Streams, das sei nicht gut genug, um damit professionell zu streamen.

Bei Fortnite gab es Videos über Kids, die ihren Eltern die Karte stehlen.

Das steckt dahinter: Es ist klar, warum die Clips einige Leute aufregt. Denn der Twitch-Streamer tritt hier in einer moralisch verwerflichen Rolle auf: Er versucht, Kinder und Jugendliche zu manipulieren, indem er an ihren Wunsch appeliert, erwachsen und eigenständig zu sein. Dabei hat der Twitch-Streamer sein eigenes Bankkonto im Auge und untergräbt die Autorität der Eltern.

Vor allem bei Fortnite war es schon mal das Thema, das Kids die Kreditkarte der Eltern stehlen und damit im Shop des Spiels einkaufen. Da gab es wohl echte Vorfälle, aber auch inszenierte YouTube-Videos, in denen Kids dann ihre entsetzten Eltern zeigen.