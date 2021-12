Großer deutscher Streamer Unge wechselt von YouTube zu Twitch – „Scheinbar bin ich hier nicht erwünscht“

Simon „Ungespielt“ Wiefels (31) oder auch einfach Unge ist einer der bekanntesten deutschen Streamer auf YouTube. 15.000 bis 20.000 Zuschauer verfolgen seine Streams derzeit live auf YouTube. Jedoch gab Unge am 19. Dezember preis: „Es reicht …“, und kündigte ein neues Konzept und seinen Wechsel auf Twitch an. Wir von MeinMMO berichten.

Während der allgemeine Trend im Ausland dahingeht, dass viele Streamer von Twitch zu YouTube wechseln, macht Simon Wiefels jetzt genau das Gegenteil: Er wechselt zu Twitch.

Das ist die Vorgeschichte:

Am 29. Oktober bekam Unge einen Strike von YouTube, weil er ein Reaktions-Video hochgeladen hat, welches laut YouTube gegen bestimmte Richtlinien verstieß. Daraufhin bekam Wiefels eine Sperre bis zum 5. November.

Unge lud ein Video am 5. November hoch, in dem er seine Sorgen äußerte: YouTube sei zu unsicher (via YouTube). Er habe nun 2 Verwarnungen, bekäme er eine 3. würde sein YouTube-Kanal für immer gesperrt werden. Unge dürfe daraufhin auch keinen neuen Kanal erstellen, so seien die Regeln.

Wiefels hielt es außerdem für sehr inkonsistent und unfair, dass sein hochgeladenes Reaktions-Video gesperrt wurde, jedoch nicht der Livestream, aus dem der Zusammenschnitt für das Video entstand. Weiterhin wurden Reaktions-Videos von anderen YouTubern auf dasselbe Video, zu dem Zeitpunkt, nicht gesperrt oder verwarnt. Stand heute, am 20. Dezember, sind allerdings fast keine Reaktions-Videos auf das Video zu finden – YouTube scheint diesbezüglich durchgegriffen zu haben.

Unge reichte Einspruch gegen die Verwarnung von YouTube ein und meinte, dass er sich überlege auf Twitch zu wechseln, wenn der Einspruch abgelehnt werde.

Streamerin erklärt, warum YouTube für Stars wie sie besser als Twitch ist

Unge macht einen Cut: Wechselt für Livestreams zurück zu Twitch

Darum wechselt Unge zu Twitch: Am 19. Dezember lud Simon Wiefels ein neues Video auf YouTube hoch – mit dem Titel „ES REICHT…“. Darin schilderte er, dass YouTube in erster Linie einfach zu unsicher für ihn sei, da YouTube seinen vorherigen Einspruch auf die Verwarnung abgelehnt habe. Die Verwarnung bestünde nun bis Ende Januar.

Eine weitere Verwarnung wäre das Ende seines YouTube-Kanals, den er seit 10 Jahren betreibt. Unge wolle seinen Livestream-Content nun nur noch auf Twitch bringen und nicht mehr auf YouTube. Aber er lade weiterhin, wie gewohnt, Videos auf YouTube hoch.

Wiefels teilte auf seinem Twitter schon die freudige Botschaft, dass Twitch ihn bereits als Partner akzeptierte (via Twitter). Irgendwann zwischen dem 20. und 26. Dezember sollen dann die Streams auf Twitch stattfinden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Des Weiteren zog Unge in seinem Video vom 5. November ein Fazit: YouTube lege ihm immer wieder Steine in den Weg (via YouTube). Er dachte, man könne mit YouTube Hand in Hand zusammenarbeiten, da beide Seiten dasselbe Interesse vertreten: Die Plattform und YouTube-Gaming „noch geiler machen“.

Scheinbar bin ich hier nicht als Creator erwünscht, denn anstatt, dass YouTube zu mir kommt und sagt: “Hey Simon, du, als langjähriger Partner – wir haben da entdeckt, dass auf deinem Kanal ein Video ist, das eventuell gegen unsere Richtlinien verstoßen könnte (…) Simon Wiefels

Unge habe sich mehr Kommunikation seitens YouTube gewünscht. Er sei ein langjähriges Aushängeschild von YouTube-Deutschland. Dass man ihn so unfair und inkonsistent behandle, finde Wiefels nicht richtig.

Genau das widerspräche sich eigentlich dem, was andere Streamer über YouTube berichten. Ludwig wechselte erst von Twitch zu YouTube, weil er auf YouTube mehr wertgeschätzt werde.

Unge will seinen Content komplett umgestalten

Unge möchte nicht nur zurück zu Twitch, sondern lässt alte Spiele wie Minecraft wieder aufleben. Mit dem Klötzchen-Spiel, Minecraft, wurde der YouTuber und Streamer nämlich bekannt. Wiefels will in den Twitch-Streams seinen riesigen Bauernhof auf Madeira in Minecraft nachbauen. Er möchte einfach wieder mehr Gaming machen.

Wiefels werde außerdem mehr VLogs von seinem „Lebenswerk“ auf YouTube hochladen, mehr den Prozess von der Entstehung und der Arbeit auf dem Bauernhof zeigen.

Er wolle weg von der Negativität und weniger Reactions zu dem ganzen Streit und Beef der Content-Creator machen. „Ich muss mich selbst auf das Niveau herabbegeben und das möchte ich einfach nicht mehr“, so Unge. Dennoch bestehe das Format „ungeklickt“, in dem er solche Reactions macht, weiterhin. Es komme nur seltener.

Unge wolle einen „sicheren und positiven Ort“ für Zuschauer auf Twitch schaffen, an dem man sich entspannen und abschalten könne.

Die aktuell 5 größten Streamer in Deutschland: Wer sie sind und was sie machen