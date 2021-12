Streamerin erklärt, warum YouTube für Stars wie sie besser als Twitch ist

Für Rachel „Valkyrae“ Hofstetter (29) ist YouTube die einzige Option für größere Streamer. Sie selbst ist von Twitch zum Konkurrenten gewechselt und wurde dadurch zur größten Gaming-Streamerin der Welt gekürt. Hofstetter nennt vor allem einen Grund, warum YouTube die einzig richtig Wahl für Stars sei.

YouTube wirbt seit Längerem größere Streamer von Twitch ab. Der Streamer Moistcr1tikal sagte dazu: „Ihr werdet erschrecken, wenn ihr seht, wer als Nächstes von Twitch auf YouTube wechselt“.

Es wird wohl noch einige weitere Influencer geben, die Twitch den Rücken kehren sollen.

Zuletzt wechselten riesige Gaming-Persönlichkeiten wie TimTheTatman oder DrDisrespect von Twitch zu YouTube. Auch Valkyrae war mit von der Partie und erklärt nun warum das eine gute Entscheidung war.

Streamerin Valkyrae steht vollkommen hinter YouTube

Hofstetter wurde auf Twitch durch den Shooter Fortnite so richtig bekannt. Als sie daraufhin zu YouTube wechselte, kriselte es zuerst auf ihrem Kanal – der große Erfolg blieb aus. Mit Among Us startete sie dann aber richtig durch und wurde damit zur größten Gaming-Streamerin der Welt.

YouTube klaut Twitch eine 28-Jährige, macht sie zur „größten Streamerin der Welt“

Doch was ist es, dass Valkyrae so an YouTube schätzt? Liebe. Hofstetter fühlt sich von YouTube wahr und ernst genommen.

Die Plattform gebe ihr eine Art Repräsentation, die Twitch nie geboten habe. YouTube wolle sie gut behandeln und mit ihr arbeiten, so Hofstetter.

Ich fühle mich wertvoll auf YouTube. Sie geben mir das Gefühl, wichtig zu sein. Auf Twitch ist das nicht wirklich so. Die haben so viele Leute bei Deals, dass du das Gefühl nicht bekommst. Valkyrae

Zwar sei der Wechsel nicht einfach gewesen und sie habe sich Sorgen darüber gemacht, den Eindruck zu vermitteln, dass Hofstetter ihre Community auf Twitch zurücklässt – die, die ihr dazu verholfen hatten, überhaupt solche Reichweiten zu erlangen.

Jedoch hat sich der Wechsel für Valkyrae gelohnt. YouTube arbeitet wohl nicht nur Hand in Hand mit ihr, sondern scheint sie auch noch richtig gut zu bezahlen. Geld führt sie allerdings nicht als Beispiel für den Wechsel auf YouTube an. Hofstetter betont immer nur, wie sehr sie von YouTube wertgeschätzt wird und sie sich umfassend um sie kümmern – das sei der Hauptgrund, warum Stars auf YouTube glücklicher werden könnten.

Ihr ehemaliger Twitch-Kollege Ludwig hat sich ebenfalls dazu entschieden, die Amazon-Livestream-Plattform zu verlassen und zu YouTube zu wechseln. Er nennt ähnliche Gründe wie Valkyrae.