„Ihr werdet erschrecken, wenn ihr seht, wer als Nächstes von Twitch auf YouTube wechselt“

Disguised Toast hat sich neulich darüber beschwert, dass er als US-Amerikaner mit asiatischer Herkunft ja auch eine Zielgruppe auf Twitch bediene – ihm aber von Twitch gesagt wurde, man hätte ja Faker unter Vertrag, was Disguised Toast völlig fassungslos zur Kenntnis nahm. Der LoL-Star spräche ja nicht mal Englisch, den könne man nicht in dieselbe Kategorie packen wie ihn.

Wie der Streamer sagt, sei Geld natürlich ein Faktor. Twitch zahle etwa ein Zehntel von dem, was die meisten anderen Anbieter an Verträgen bieten. Moistcr1tikal bezieht sich bei den Zahlen auf Einblicke, die er hat, weil er andere Content-Creator managt.

MontanaBlack kündigt Twitch-Vertrag – Will wissen, „wer ihn am meisten lieb hat“

