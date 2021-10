Anfang Oktober veröffentlichte ein Hacker in einem großen Leak die Einnahmen von großen Twitch-Streamern und weitere Informationen. In der neuesten Folge des MeinMMO-Podcasts behandeln wir den Leak ausführlich.

Um welchen Leak geht’s? Am 6. Oktober wurden im Internet eine große Menge von internen Twitch-Daten veröffentlicht, die von einem Hacker von dem Streaming-Dienst gestohlen wurden. Es war der erste Teil eines großen Leaks, der folgende Infos enthielt:

Twitch Quellcode

Unveröffentlichter Steam-Konkurrent mit dem Namen ,,Vapor”

Hacking-Tools, die für das Sicherheitsteam von Twitch gedacht sind

Auszahlungen an die 100 größten Twitch-Streamer

Interne Services, die von Twitch genutzt werden

Vor allem die Einnahmen der großen Twitch-Streamer haben für viel Aufsehen gesorgt und so mancher machte große Augen, dass Streamer wie xQc nur über ihre Abonnements Hunderttausende Euro im Monat verdienten. Gleichzeitig befanden sich in der Liste der Top 100 Verdiener nur drei Frauen.

Zudem fiel auf, dass manche Streamer auf einer Art “Do not Ban”-Liste stehen, also nicht dauerhaft gesperrt werden dürfen. Dazu gehörten vor allem kontroverse Streamer wie Tyler1 oder Ricegum, die in der Vergangenheit negativ aufgefallen waren.

In der aktuellen Podcast-Folge reden wir ausführlich über den Leak.

Dabei sind:

Neben den News bieten wir auch regelmäßig Special-Folgen, in denen wir uns auf ein bestimmtes Thema konzentrieren. So haben wir zum Beispiel mit einem Experten über den aktuellen Stand von E-Sport gesprochen.

