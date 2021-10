Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom August 2019 bis Oktober 2021 sei der bestverdienende deutsche Streamer MontanaBlack. In diesem Zeitraum soll der 31-jährige 2,02 Millionen Euro verdient haben. Und das ist laut Liste gerade einmal Platz 17. Einige Streamer verdienen angeblich bis zu 9,1 Millionen Euro in einem Jahr – wobei es sich bei Cirtical Role um eine Gruppe handelt.

Das zeigt die Liste: Die Liste mit den Auszahlungen an Streamer verrät ageblich ausschließlich die Einnahmen durch Abonnements. Darin seien weder Spenden, noch Sponsoren enthalten. Dennoch gelingt es anscheinend einigen der größten Streamer, wie xQc, über 650.000 € in einem Monat einzunehmen.

Was ist passiert? Vor wenigen Minuten veröffentlichte ein anonymer Hacker einen großen Haufen Daten, die er angeblich von Twitch geklaut hat. Jeder kann diese als Torrent downloaden und speichern. Der Leaker erklärt außerdem, dass dieser riesige Leak erst der Anfang sei, weitere Informationen würden folgen. Einige Nutzer auf Twitter behaupten zudem, dass Passwörter in den Dateien enthalten wären, bestätigt ist das aber nicht (via Twitter.com ).

Insert

You are going to send email to