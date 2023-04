Vor 18 Jahren erhielt ein Junge eine einzigartige Yu-Gi-Oh!-Karte – Jetzt will er sie verkaufen und könnte reich werden

Wir stellen euch in einem kurzen Video Disney Speedstorm vor und was ihr in dem neuen Racing-Game erwarten könnt.

Aktuell steht die Auktion bei einem Gebot von 160.000 $, umgerechnet 145.000 € (Stand: 25.04.2023, 9:45). Bis zum Ende der Auktion am 29. April ist aber noch Zeit, um den Preis in die Höhe schießen zu lassen.

Der YouTuber Gage “Nyhmnim” Poljak, reiste mit Cimo zu Beckett Collectibles, der Agentur, die Tyler the Great Warrior in Gressles Auftrag versteigert, um die Karte zu bewerten. Er ist sicher, dass die Karte einen “respektablen Preis unter TCG-Sammlern” einbringen kann.

Wie wertvoll ist die Karte? Obwohl Tyler the Great Warrior sein schützendes Gehäuse bis zur Auktion nie verlassen hatte, befindet sich die Karte nur in “near-mint”-Zustand, die lange Zeit im Case hat einige kleine Spuren hinterlassen. Tyler the Great Warrior erhielt einen PSA-Score von 7 von 10.

Nun sei es an der Zeit, für jemanden anderen, die Karte in Ehre zu halten. Zudem wolle eine Familie gründen, die Welt bereisen, ein Geschäft aufbauen.

Die Make-A-Wish-Foundation und Konami ermöglichten es Tyler, seine eigene Yu-Gi-Oh!-Karte zu entwerfen. 2005 enthüllte Konami schließlich die offizielle Karte und lud den Jungen sowie seine Familie zu einer Tour durch die Yu-Gi-Oh!-Anlage in New York ein.

Was ist das für eine Karte? Bei Tyler the Great Warrior handelt es sich um eine Karte, die nur ein einziges Mal gedruckt wurde. Das alleine würde sie schon wertvoll machen, doch die Karte hat auch noch eine ganz besondere Geschichte.

