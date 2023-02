Unwissender findet Magic-Karten für 100.000 $ auf einer Müllhalde, begeht einen riesigen Fehler

Auf einer Mülldeponie in Texas fand jemand kistenweise Sammelkarten von Magic: The Gathering. Er machte ein Foto und erfuhr später im reddit, wie viel die Karten wert gewesen wären.

Der reddit-Nutzer “Latin0” ist gerade dabei, seinen Müll auf einer Deponie abzuladen, als er ein paar Karten von Magic: The Gathering sieht. Kurz darauf entdeckt er 6 Kisten, die mit verpackten Sammelkarten gefüllt sind.

Was sind das für Karten? Magic: The Gathering ist ein bekanntes Sammelkartenspiel, das seit über 30 Jahren existiert. Die Karten sind unterschiedlich stark und deshalb unterschiedlich viel wert – Die Karte “Black Lotus” ist die berühmteste und wird für zehntausende Dollar gehandelt.

Als er von ihrem Wert erfährt, sind die Karten zerstört

Latin0 fotografiert die Karten, nimmt aber nur ein paar Päckchen mit. In einem Post auf reddit erzählt er von seinem Fund – Und wird aufgeklärt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Andere Nutzer erklären ihm, dass die Karten vermutlich zwischen 100.000 und 250.000 Dollar wert gewesen wären, hätte er sie mitgenommen.

Als wütige Sammler am Tag darauf bei der Mülldeponie ankommen, um nach den Magic Cards zu suchen, ist es bereits zu spät: Die Kisten samt ihres Inhalts wurden von Bulldozern plattgemacht. Die Karten seien nicht zu retten. “Kommt nicht her und versucht sie zu suchen. Sie sind alle kaputt”, schreibt LATIN0 ergänzend. Auch er kehrte danach nochmal zur Müllhalde zurück.

Der Post hat mittlerweile 3.400 Upvotes und 355 Kommentare auf reddit. Darunter viele Schätzungen, was die Karten wert gewesen sind und Diskussionen über die wertvollsten Magic Cards.

“Ich wusste nicht, dass sie Tausende von Dollar wert sind, wie mir in Direktnachrichten und Kommentaren immer wieder erklärt wird. Kein neues Auto für mich.” Die wenigen Päckchen, die er mitgenommen hat, will er behalten. Um sich daran zu erinnern, was hätte sein können.

Was sagt ihr zu dem Fund des Nutzers? Hättet ihr gewusst, was die Sammelkarten möglicherweise wert sind und sie mitgenommen? Oder wärt ihr genauso unwissend gewesen und hättet die Magic-Karten den Bulldozern der Müllhalde überlassen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Auch hier ging es um eine große Summe:

MMORPG-Spieler sagt, ihm wurden 250.000 € für einen Helden geboten, den er seit 16 Jahren spielt