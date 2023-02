MMORPG belohnt Spieler dafür zu morden und zu plündern – Will den größten Schurken auszeichnen

Im MMORPG ArcheAge: Unchained startete kürzlich ein Event, das Spieler für alberne Erfolge belohnt. Wer die längste Zeit im Gefängnis sitzt, bekommt zum Beispiel einen einmaligen Titel.

Seit dem 24. Februar 2023 läuft in ArcheAge: Unchained das Event “Race to Ridiculous”, also ein Rennen um das Lächerliche. Das Event läuft noch bis zum 03. März.

Spieler messen sich in 5 absurden Kategorien

Bei dem Event geht es darum, etwas immer wieder abzuschließen, um in die Top 10 des jeweiligen Servers zu gelangen. Denn nur dann gibt es eine Belohnung.

Die Kategorien sind:

Ernte die meisten Disteln

Verbringe die meiste Zeit im Gefängnis

Schließe die meisten Quests ab

Benutze den Tanz “Gotta Get Down” am Häufigsten

Sterbe am Häufigsten durch Fallschaden

Der erste Platz bekommt jeweils einen Titel. Diese könnt ihr in den Patchnotes des Events nachlesen.

ArcheAge soll bald eine Fortsetzung erhalten. Hier seht ihr den Trailer von ArcheAge 2:

Wie kommt man ins Gefängnis? In ArcheAge gibt es das System der “Crime Points”. Diese Punkte sammelt ihr, wenn ihr mordet und plündert. Andere Spieler können euch dafür anzeigen und müssen euer Vergehen mit Fußabdrücken oder Blutspuren beweisen.

Habt ihr genug Crime Points erhalten, lässt euch das MMORPG wählen, ob ihr direkt in den Knast geht oder auf eure Unschuld plädiert. Bei Letzterem entscheidet dann eine Jury aus Mitspielern über eure Strafe.

In diesem Fall wollen Spieler dann die längste Gefängnisstrafe erhalten, um sich den Titel “Special Lockasion” zu holen.

Welche Belohnungen gibt es noch? Nicht nur der Spieler auf Platz 1 erhält eine Belohnung. Für die ersten 10 Plätze winkt ein besonderes Nahrungsmittel: Die “Selbstgemachte Schokolade des Verwalters”. Ihr bekommt 10 Stück davon. Das Item lässt euch besser ausweichen, erhöht eure Angriffsgeschwindigkeit und verringert die Casting-Zeit eurer Fertigkeiten.

Was sagt ihr zu dem Event? Spielt ihr ArcheAge: Unchained und nehmt daran teil? In welcher Kategorie wollt ihr euch messen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

