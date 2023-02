Ihr habt uns eure beliebtesten Multiplayer-Genres verraten – Eines sticht besonders heraus

Damit ihr gut in New World einsteigen könnt, haben wir 5 nützliche Tipps für euch im kurzen Video zusammengestellt.

Obwohl viele MMORPGs, die in den vergangenen Jahren erschienen sind, gnadenlos gefloppt sind, dominiert das Genre unsere Umfrage mit mehr als der doppelten Menge an Stimmen im Vergleich zu Platz 2 und ist bei MeinMMO-Leserinnen und Lesern weiterhin sehr beliebt.

Das Genre behält seine Beliebtheit durch langlebige Titel wie World of Warcraft, Final Fantasy XIV und The Elder Scrolls Online. Es gibt aber auch hin und wieder frische Titel wie Lost Ark und New World hinzu.

Platz 1 belegt unangefochten das Genre, das vermutlich am meisten von hohen Spielerzahlen lebt. MMORPG steht für Massively Multiplayer Online Role-Playing Game – Ein Rollenspiel, in dem ihr mit vielen Mitstreitern unterwegs seid.

Der Multiplayer ist vorhanden, ihr befindet euch aber nicht mit vielen anderen Spielern in einer Welt, wie es bei MMORPGs der Fall ist. Bei Genshin Impact seid ihr beispielsweise allein in eurer Welt unterwegs, bis ihr den Multiplayer freischaltet – Dann könnt ihr bis zu 3 Mitspieler einladen.

In einer Umfrage auf MeinMMO wollten wir von euch wissen, welche Multiplayer-Genres ihr am meisten spielt. Die Antworten fassen wir für euch zusammen.

