YouTuber Bellular ist sich sicher: Affixe ruinieren „Mythisch+“ in WoW

Affixe in World of Warcraft machen Dungeons zu einem schlechteren Ort. Das meint zumindest Bellular – und trifft damit einen Nerv in der Community.

Im Endgame von World of Warcraft gibt es eine Handvoll Aktivitäten, denen Spielerinnen und Spieler nachgehen können. Wer auf Dungeons steht, der stürzt sich vor allem in „Mythisch+“ und muss dort auf immer höheren Schwierigkeitsstufen eine Instanz innerhalb eines Zeitlimits meistern. Je höher die Schwierigkeit, desto mehr negative Effekte, die sogenannten „Affixe“ kommen hinzu.

Doch die machen alles nicht nur schwerer, sondern sorgen auch für massiven Frust. Das findet zumindest der YouTuber und Analyst Bellular, der die aktuelle Lage um „Mythisch+“ aufdröselt.

Die Probleme von Affixen in Mythisch+

Bellular stellt gleich zu Beginn fest, dass es nicht darum geht, die Schwierigkeit aus „Mythisch+“ zu nehmen. Doch die lässt sich besser erreichen als mit einem überladenen Affix-System. Er meint:

„Das ist keine Debatte darüber, um das Spiel einfacher zu machen. Schwierig ist nicht das Problem. Es ist, warum es schwierig ist. Und das ist Frustration. Die meisten Affixe sind für sich genommen einfach zu bewältigen. Beweg dich einfach ein bisschen. Hör einfach auf zu zaubern. Klick einfach die explosive Kugel an. Die Frage, die wir stellen wollen, ist: Macht der Umstand, dass man diese Dinge tun muss, das Spiel besser? Es macht das Spiel schwieriger, klar und das ist offensichtlich das Ziel. Aber ist es auch mehr Spaß?“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Im Anschluss nennt Bellular mehrere Gründe, hier etwas zusammengefasst:

Der Dungeon ist für sich genommen schon hart genug. Wenn man aufgrund eines Affixes stirbt oder scheitert, dann fühlt sich das künstlich an. Nicht der Dungeon hat den Wipe verursacht, sondern die „Bullshit“-Kombination an Affixen.

Die Eintrittsbarriere ist riesig. Mythisch+ mit wechselnden Affixen ist „Normalität“ für Spieler, die das seit Jahren spielen. Aber wöchentlich wechselnde Affixe ohne eine Möglichkeit, das in einer „sicheren“ Umgebung zu lernen, sind massiv abschreckend. Jedes Mal, wenn man scheitert, könnte man der Grund dafür sein, dass sich eine Gruppe auflöst und man eine halbe Stunde aller anderen Spieler verschwendet hat. Daher haben viele schlicht Angst, überhaupt mit Mythisch+ anzufangen.

Affixe funktionieren nicht immer und wirken „billig“. Affixe werden einfach über den ganzen Content der Dungeons gelegt und sind daher qualitativ schlechter als andere Mechaniken im Dungeon. Das führt sogar dazu, dass Blizzard manuell einige Affixe in bestimmten Situationen ausschalten muss. So gibt es mehrere Fälle, in denen „Bebend“ deaktiviert wird, falls eine andere Bossmechanik gerade erfordert, dass die Gruppe sich sammelt.

Affixe sind zumeist auf bestimmte Rollen bezogen. Viele Affixe betreffen manche Rollen stärker als andere. Bebend und Vulkanisch stört vor allem die Zauberklassen, während Stürmisch und Blutig den Nahkämpfern zu schaffen macht. Das sorgt dafür, dass bestimmte Klassen und Spezialisierungen sich in manchen Wochen deutlich schlechter anfühlen und effektiv weniger Leistung bringen können – kein guter Anreiz, um in dieser Woche M+ zu spielen.

Saisonale Affixe waren immer besser: Deutlich besser bewertet Bellular die Affixe mit positiver und negativer Wirkung. Das sind zumeist die saisonalen Affixe, die zwar eine zusätzliche Schwierigkeit mit sich bringen, aber auch immer eine Belohnung. Bei „Donnernd“ ist das etwa der Schadens-Buff mit der Gefahr einer Betäubung, wenn man ihn nicht rechtzeitig auflöst. Dabei fühlt sich „Donnernd“ für sich genommen gut an. Ein Problem ist es immer nur dann, wenn es mit anderen Affixen überlappt – etwa bebend oder vulkanisch. Dann kommt es erst zur Frustration.

Wie kann man das Problem beheben?

Bellular hat auch einige Ideen, inspiriert von der Community, die das Thema bereits seit Monaten diskutiert.

Der wohl direkteste Ansatz wäre es, sämtliche Affixe nur noch positiv zu gestalten. Wenn man die Affixe korrekt spielt, dann sollten die den Charakter belohnen, anstatt beim Scheitern eine Strafe zu erschaffen. Ein paar Ideen wären:

Explosiv macht nichts, wenn die Kugel zündet. Beseitigt man sie aber, dann gibt es einen Heilungsschub oder Mana für den Heiler zurück.

Blutig: Feinde hinterlassen einen Ring aus Blut. Stellen sich die Spieler in den Ring, verursachen sie mehr Schaden. Alternativ erleiden Feinde mehr Schaden, die in einem solchen Ring stehen.

Bebend: Wenn man scheitert, geschieht nichts. Wirkt man jedoch im Augenblick der Auslösung keinen Zauber, dann werden die nächsten 3 Zauber zu Spontanzaubern.

Mit solchen positiven Anreizen hätte man noch immer Abwechslung und zusätzliche Aufgaben, allerdings sind sie nicht mehr so frustrierend. Außerdem ist die Einstiegshürde geringer. Denn wer Affixe nicht spielt, für den entsteht kein sofortiger Nachteil – und wer sie korrekt spielt, kann noch etwas mehr Leistung aus seinem Charakter rauskitzeln.

Ansttatt zu denken: „Oh, wie werden mich die Affixe diese Woche nerven?“ denkt man dann: „Hm, was sind die coolen Optimierungen, die ich machen kann, um noch besser zu sein?“ Das wäre fundamental aufregender für Spieler.

Cortyn meint: Auch wenn mir „Mythisch+“ als Ganzes durchaus Spaß macht, kann ich Bellulars Probleme – und die der Community – durchaus nachvollziehen. Ich hatte auch häufig schon den Eindruck, dass manche Affix-Kombinationen ein mehr als deutlicher Wink mit dem Zaunpfahl sind, dass ich doch in dieser Woche mal keinen Caster spielen soll, weil sich Bebend oder Vulkanisch in Verbindung mit Donnernd nur heißt „Bleib die ganze Zeit in Bewegung“. Daher finde ich die grundsätzliche Überlegung, Affixen vor allem positive Eigenschaften oder „Kiss/Curse“-Varianten zu verpassen, ziemlich gut.

Generell würde ich es gut finden, wenn bei Dungeons wieder mehr die Trash-Mobs der jeweiligen Instanz und die Bosse mit ihren Mechaniken im Fokus stehen und nicht „der ganze Unsinn, den Affixe hinzufügen“. Klar ist, dass Dungeons ohne negative Affixe nochmal eine Ecke härter werden dürften. Aber das wäre ja nur ein Ausgleich der Schwierigkeit.

Wie ist eure Meinung zu dieser ganzen Sache?