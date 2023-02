WoW-Spieler muss seinen Hund einschläfern und ein Game Master reagiert perfekt

Damit ihr gut in New World einsteigen könnt, haben wir 5 nützliche Tipps für euch im kurzen Video zusammengestellt.

Wie waren eure Erfahrungen mit Game Mastern und dem Support von World of Warcraft in der letzten Zeit?

Was ist vorgefallen? Der Jäger Rendarion hatte ein ungewöhnliches Problem. Es gelang ihm einfach nicht, eines seiner beiden Jäger-Tiere umzubenennen. Er versuchte, seinem Hund den Namen „Dalen“ zu geben. Das sollte eine Erinnerung an seinen Hund aus der realen Welt sein, den er vor einigen Tagen altersbedingt einschläfern lassen musste.

Auch wenn World of Warcraft bei den Spielerinnen und Spielern oft kontrovers diskutiert wird, gibt es einen Aspekt des MMORPGs, wo fast immer Einigkeit herrscht: Der Support ist in den letzten Jahren immer schlechter geworden. Direkter Kontakt mit Game Mastern hat abgenommen, vieles wird automatisiert und Wartezeiten sind unerträglich lang.

Es gibt ihn doch noch, den guten Support in World of Warcraft . Ein Game Master beweist einem Spieler, dass man auch kleine Probleme ganz wundervoll lösen kann.

