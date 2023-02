WoW: Spieler will seine Beute nicht abgeben – wird zur Strafe an Blizzard gemeldet

Das Melde-System in World of Warcraft wird immer wieder missbraucht. Besonders dreist: Wenn ein Spieler seine Beute nicht abgeben will, schlägt die ganze Gilde zu.

Eines der größten Streitthemen in World of Warcraft ist die Beute. Gerade in „Mythisch+“-Dungeons gibt es manchmal Zank. Denn am Ende des Dungeons winken lediglich zwei Gegenstände, sodass 3 der 5 Spieler leer ausgehen.

Die meisten Spielerinnen und Spieler beglückwünschen ihre Gruppenmitglieder, wenn sie Loot bekommen. Ein paar brummeln unzufrieden vor sich her, da sie leer ausgegangen sind.

Und dann gibt es noch ein paar, die fordern Beute von ihren Mitspielern ein – und melden sie bei Blizzard, wenn die Spieler dann nicht gehorchen.

Was ist vorgefallen? Im Subreddit von WoW erklärte DonovanNer-Zhul, dass er vor einigen Tagen in den Hallen der Tapferkeit unterwegs war. Er hatte Glück und erhielt das Schmuckstück „Auge von Skovald“ – das ist für viele Klassen aktuell ein „Best in Slot“-Item, wird also heiß begehrt.

Eines seiner Gruppenmitglieder erklärt daraufhin, dass DonovanNer-Zhul das Item doch abgeben solle – immerhin würde er schon den ganzen Tag diesen Dungeon laufen und hätte daher mehr Anrecht auf das Schmuckstück.

Donovan lehnt das ab, da er selbst Verwendung für das Schmuckstück hat. Selbst als Gold geboten wird, lehnt er ab.

Die Folge war, dass Donovan daraufhin von den Mitgliedern der Gilde der Person, die das Item haben wollte, gemeldet wurde – Und zwar für „Unangemessene Kommunikation“. Das erfuhr Donovan, als er am nächsten Tag einloggte und eine Warnung sah; eine Erinnerung daran, dass er von mehreren Spielern aufgrund von „unangemessener Kommunikation“ gemeldet wurde und wenn sich das wiederholt, dann habe er mit drastischeren Strafen zu rechnen.

Wenn jemand den Loot nicht abgeben will, einfach melden – eine Unart, die häufiger vorkommt.

Was hat das für Folgen? Diese Nachricht gilt nur als Verwarnung, hat für sich genommen erst einmal keine Folgen und kommt mit keinen Account-Einschränkungen daher. Allerdings ist das nun ein Vergehen, das an Donovans Account „klebt“. Wenn er sich in Zukunft etwas zu Schulden kommen lässt oder erneut gemeldet wird, wirkt sich das nachteilig für ihn aus. Denn bei Wiederholungstätern gibt es oft Strafen, die von „Chatsperre“ bis zu mehreren Tagen Accountsperre reichen.

Von anderen Spielern wurde Donovan direkt dazu geraten, ein Ticket zu schreiben, bis ein Game Master ihm versicherte, dass man diese Anmerkung an seinem Account entfernen würde.

Das sagt die Community: In der Community wird das Thema immer wieder heiß diskutiert. Alleine der Thread von Donovan hat inzwischen über 3.000 Upvotes und weit über 500 Kommentare gesammelt. Hier ein paar Stimmen dazu:

Awaheya meint: „Blizzard muss diese Report-Spammer endlich ernst nehmen. Sie müssen sich diese Meldungen anschauen und sollten die Leute für einen Monat bannen, die überführt werden, andere dazu anzustiften, aufgrund von schwachsinnigen Gründen jemanden zu melden.“

InconspiciousPerson schreibt: „Das passiert, wenn Firmen Dinge automatisieren, die nicht automatisiert werden sollten, um Kosten an allen Ecken und Enden zu sparen, nur weil man jedes Jahr „rekordartige Gewinne“ erzielen muss.“

Das grundsätzliche Problem ist hier das Melde-System von World of Warcraft. Denn wenn genug Spieler einen anderen melden, dann wird dieser automatisch mit einer Verwarnung und Sanktion belegt. Bis der Fall dann manuell geprüft wird, können Tage vergehen – das ist zumindest die Erfahrung in der Community.

Inzwischen sind vielen sogar die genauen Zahlen an Meldungen bekannt, die benötigt werden, um eine sofortige Sanktion zu erzwingen.

Das Missbrauchen dieses Systems ist aber eigentlich verboten und kann in letzter Konsequenz ebenso Accountstrafen nach sich ziehen.

Melde-System ist immer wieder in der Kritik

Dass die WoW-Spieler unzufrieden mit dem Melde-System sind, ist keine neue Sache. Schon in der Vergangenheit gab es immer wieder Kritik am Melde-System in World of Warcraft, denn das scheint für Missbrauch äußerst anfällig zu sein.

Zu Zeiten von „Legion“ kam es vor, dass Gilden oder Gruppen einen Charakter meldeten, dessen Namen ihnen nicht gefiel. Sie meldeten ihn einfach als „unangemessenen Namen“ – selbst wenn es ein ganz normaler Name war. Der Ergebnis war, dass der betroffene Spieler seinen Charakter umbenennen musste und ein anderer Spieler ihm dann den Namen wegschnappen konnte.

Auch in Dragonflight wurde das System bereits missbraucht. So haben sich auf manchen Realms regelrechte Kartelle rund um die Handwerksberufe gebildet, die Spieler durch dauerhaftes Melden zum Schweigen bringen wollen, die günstige Preise anbieten.

Klar scheint zu sein, dass Blizzard das Melde-System überarbeiten muss oder gegen solche Ausnutzungen schneller und deutlich drastischer vorgehen muss. Denn auch wenn es bei den Betroffenen nur Einzelfälle sein mögen, sind es doch jedes Mal Gruppen an Tätern, die – zumindest für eine Weile – ihren Willen durchsetzen.