Blizzard gesteht: Ihr werdet im PvP von WoW gar nicht besser, sie drehen nur die Zahlen nach oben

PvP-Spieler in World of Warcraft freuen sich über ihre Erfolge. Doch viele davon sind gar nicht echt – denn bei der Wertung wird geschummelt.

In der PvP-Community von World of Warcraft wird immer wieder rege diskutiert. Viele sind der Ansicht, dass es gerade einige Probleme gibt. So hat das „Gemischte Einzel“ dafür gesorgt, dass sich weniger Spieler für die beiden Arena-Modi 2vs2 und 3vs3 interessieren. Gleichzeitig beklagen sich die PvP-Fans, dass es eine „Wertungs-Inflation“ geben würde, bei der Spieler mit gleichbleibenden Fähigkeiten am Ende einer Saison eine bessere Wertung haben als zu Beginn.

Die Entwickler gestehen: Stimmt. Es gibt eine Wertungs-Inflation und die ist gewollt und absichtlich im Spiel.

Woher stammen die Infos? Im offiziellen WoW-Forum meldet sich der Entwickler-Account „Desvin“ und verfasste einige Zeilen zum aktuellen Zustand des PvP und der „Rating Inflation“. Man erklärte ausführlich, was es damit auf sich hat und warum die Entwickler es als gesund für das Spiel ansehen.

Plötzlich gut im PvP? Nein, die Wertung wird am Ende der Saison besser.

Was ist die Wertungs-inflation? Auch wenn viele in der Community über den Begriff schon gestritten und diskutiert wurde, definiert Blizzard den Begriff so:

Die Wertungs-Inflation erlaubt uns, die „Durchschnittliche Wertung“ im Laufe der Zeit zu erhöhen. Was ist die durchschnittliche Wertung? Am einfachsten wäre es zu sagen, dass ein Spieler mit genau mittelmäßigen Fähigkeiten eine durchschnittliche Wertung hat. Spieler mit einer höheren Wertung haben überdurchschnittliche Fähigkeiten und Spieler unter dieser Wertung verdienen unsere Liebe und Unterstützung. Im Hintergrund steigert diese Wertungs-Inflation langsam die durchschnittliche Wertung im Laufe der Zeit. Das bedeutet, dass ein mittelmäßiger Spieler sich zu Beginn der Saison bei einer Wertung von 1500 einpendelt, während die Wertung am Ende der Saison bei 1.800 liegen kann.

Warum macht Blizzard das? Ursprünglich hatte Blizzard das System eingeführt, um dagegen vorzugehen, dass einige Spieler zu Beginn der Saison eine sehr hohe Wertung erreichten und dann den Rest der Saison nicht mehr spielten. Damit wollte man sicherstellen, dass „der wahre Kampf um die Titel am Ende einer Saison stattfand“.

Das habe aber auch Nachteile, besonders beim Übergang zu einer neuen Saison. Hier machen Spieler dann die Erfahrung, dass sie zu Beginn der neuen Saison eine deutlich schlechtere Wertung erzielen, als noch eine Woche zuvor in der alten Saison. Man sieht ein, dass sich das schlecht anfühlt, hat darauf aber noch keine zufriedenstellende Antwort gefunden.

Was bedeutet das für Betroffene? Vor allem zwei Dinge. Wenn ihr künftig also damit prahlen wollt, dass ihr im Laufe einer Saison von 1.500 auf 1.800 gekommen seid, dann macht das lieber nicht zu laut. Denn das war womöglich gar nicht euer Verdienst – sondern schlicht das System, das dafür ganz automatisch sorgt.

Der zweite Teil ist aber deutlich positiver. Denn diese Inflation der Wertung bedeutet auch, dass ihr euch Belohnungen, wie etwa das Elite-Set, gegen Ende einer Saison deutlich einfacher erspielen könnt. Wer zu Beginn einer Saison also verzweifelt und sich innerlich schon von dem zeitlich begrenzten Set verabschiedet hat, sollte später einfach nochmal Glück und Können versuchen – denn alles könnte dann viel leichter erreichbar sein.

Was haltet ihr von dieser Wertungs-Inflation im PvP? Nachvollziehbar und sinnvoll? Oder einfach täuschend und ärgerlich?

Ihr wollt Ehrenabzeichen für cooles Transmog farmen? Wir haben die besten Tipps für euch!