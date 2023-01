WoW: Ehrenabzeichen farmen – So bekommt ihr die Marken

Ehrenabzeichen in World of Warcraft braucht man für viele Sets. Wir verraten, wie ihr an die Ehrenabzeichen kommt.

Ehrenabzeichen („Mark of Honor“) sind eine der wichtigsten Ressourcen in World of Warcraft – zumindest dann, wenn ihr auf ansprechende Rüstungs-Sets für die Transmogrifikation steht. Die Abzeichen sind über mehrere Erweiterungen hinweg gültig und können für den Kauf zahlreicher Items verwendet werden, egal ob aus der Zeit von „Vanilla“ oder der letzten Erweiterung „Shadowlands“ und auch die „Dragonflight“-Sets werden früher oder später in dem System landen.

Doch wie bekommt man schnell Ehrenabzeichen? Gibt es Möglichkeiten, die Ehrenmarken ohne PvP zu erhalten? Wir verraten euch alles wichtige zu dieser Währung.

Alle Methoden, um Ehrenabzeichen zu farmen

Ehrenabzeichen könnt ihr auf verschiedene Arten und Weisen verdienen. Nicht alle davon haben direkt mit PvP zu tun, auch wenn ihr hier eindeutig die meisten verdient.

Belohnungen aus Schlachtfeldern und Arenen: Ehrenabzeichen könnt ihr für den erfolgreichen Abschluss von PvP-Schlachtfeldern und -Arenen erhalten. Egal ob ihr als Sieger oder Verlierer aus dem Kampf hervorgeht, die Belohnungskisten können Ehrenabzeichen enthalten – bei einem Sieg ist die Chance höher.

Ehrenabzeichen für Ehre kaufen: Wenn ihr zu viele Ehrenpunkte aus PvP-Kämpfen habt, dann könnt ihr für jeweils 2.000 Ehre auch direkt 5 Ehrenabzeichen kaufen. Das geht (auch jetzt in Dragonflight) noch immer in der Hauptstadt von Shadowlands, Oribos. Der NPC „Lieferant Zo’kuul“ in der Enklave verkauft euch die „Orboreale Auszeichnung“ für 2.000 Ehre, die 5 Ehrenabzeichen enthält. Diese Kaufoption ist eine der zuverlässigsten Möglichkeiten, um schnell viele Ehrenabzeichen zu erhalten. Beachtet allerdings, dass die NPCs nur anwesend sind, wenn ihr die Einführungsquestreihe für Shadowlands abgeschlossen habt.

Zo’kuul verkauft Ehrenabzeichen – die Kiste oben links in seinem Angebot enthält 5 Ehrenabzeichen.

Ehrenabzeichen für Weltquests: Aktuell während der Erweiterung „Dragonflight“ könnt ihr jeden Tag zwei zusätzliche Ehrenabzeichen verdienen – und das ganz ohne PvP zu betreiben. Dafür müsst ihr lediglich den Kriegsmodus aktivieren (Sturmwind oder Orgrimmar) und anschließend auf den Dracheninseln die Augen nach den beiden PvP-Weltquests offenhalten. Die Quests erkennt ihr an dem Symbol der gekreuzten Schwerter.

Obwohl es sich dabei um „PvP-Weltquests“ handelt, können diese Missionen in der Regel ohne PvP-Kampf abgeschlossen werden. PvP ist zwar eine Möglichkeit, die Mission abzuschließen, allerdings gibt es immer Alternativen, wie etwa das Töten von Mobs. Manchmal ist es auch schlicht ein großer Elite-Gegner der bezwungen werden muss – schließt euch in dem Fall einfach einer Gruppe an. Gerade wenn ihr zu „ungewöhnlichen“ Zeiten spielt, dürftet ihr in den entsprechenden Gebieten kaum feindliche Spieler finden – und selbst wenn doch werden viele dort ebenfalls nur friedlich die Quest abschließen wollen.

Die gekreuzten Schwerter zeigen eine “PvP-Weltquest” – jeden Tag gibt es 2 davon. Sie geben Ehrenabzeichen.

Im Gegensatz zu anderen Weltquests erneuern sich die PvP-Weltquests alle 24 Stunden. Ihr könnt also im besten Fall bis zu 14 Marken pro Woche verdienen, indem ihr diese Quests abschließt. Da Ehrenabzeichen an den Account gebunden sind, könnt ihr die Quests auch gleich mit mehreren Charakteren abschließen und sie dann auf einem Charakter bündeln. Beachtet, dass die PvP-Weltquests in Dragonflight immer ein Ehrenabzeichen gewähren, selbst wenn das nicht als Questbelohnung in der Übersicht angegeben wird.

Ehrenabzeichen ausgeben – Was kann man dafür kaufen?

Ehrenabzeichen sind die universale Währung für „alte“ PvP-Ausrüstung und sogar einige Reittiere. Diese Belohnungen haben in aller Regel keinen spielerischen Nutzen mehr, sondern bringen lediglich als mögliche Optionen für die Transmogrifikationen noch etwas und können mitunter Erfolge gewähren. Da es gerade im PvP einige der schönsten Sets überhaupt gibt, mag so manch ein Charakter einen Blick auf die alten Sets geworfen haben.

Jede Erweiterung hat eigene PvP-Händler, die eigene Sets anbieten.

Für jede Erweiterung gibt es einen (oder sogar mehrere) PvP-Händler, die euch die alten Sets verkaufen. Wo die Sets verkauft werden, unterscheidet sich je nach Erweiterung. Fragt einfach eine Wache in der jeweiligen Hauptstadt der gewünschten Erweiterung und lasst euch zum Händler lotsen. Ihr könnt in der Regel einzelne Gegenstände kaufen oder zu einem vergünstigten Preis gleich ein ganzes Ensemble. Mit rund 12 Abzeichen könnt ihr bereits ein ganzes Set kaufen. Die Waffen-Transmogs kosten in der Regel deutlich mehr – hier kann ein ganzes Set auch gerne mal 80 Abzeichen kosten.

Wer sämtliche PvP-Sets besitzen will, sollte übrigens viel Zeit einplanen – denn dann braucht ihr wohl mehrere Tausend Ehrenabzeichen.

Muss man für Ehrenabzeichen gut im PvP sein? Das ist eine der größten Fehlannahmen, die es unter den PvE-Spielern gibt. Um an Ehrenzeichen zu kommen, muss man quasi kein Verständnis vom PvP haben. Wem es nur um eine Handvoll Abzeichen geht, der kann die sich einfach mit Fleiß erfarmen oder im Fall von PvP-Weltquests sie sogar vollkommen ohne PvP-Kämpfe einheimsen.