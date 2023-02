Ich liebe den Priester in WoW, denn ich kann schon wieder alle töten

MeinMMO-Dämon Cortyn zeigt gerade wieder eine dunkle Seite und erlegt haufenweise meckernde Spieler im LFR von World of Warcraft. Es macht aber auch einfach zu viel Spaß …

Wenn Spielerinnen und Spieler in World of Warcraft an Priester denken, dann kommen ihnen zumeistens freundliche Heiler in den Sinn, die ihre Fähigkeiten nur für das Gute benutzen. Doch dann gibt es da noch die „wahren“ Priester, denen Blizzard jede Menge Fähigkeiten zum Trollen an die Hand gegeben hat. Manchmal aus Unwissenheit, manchmal aus purer Bosheit werden sie damit zur Geißel ihrer Gruppenmitglieder.

Im Kampf gegen Raszageth gibt es mehrere Phasenwechseln, bei denen man von einer Plattform zur anderen springen muss. Das gelingt durch einen „Rückstoß“-Effekt vom Boss. Man positioniert sich korrekt, wird zurückgestoßen und landet dann auf der Zielplattform.

In der Theorie.

Doch Priester haben die wunderbare Eigenschaft, dass sie anderen Spielern den Zauber „Levitieren“ geben können. Dadurch schwebt der Charakter ein paar Zentimeter über dem Boden und hat eine reduzierte Fallgeschwindigkeit. Was das bedeutet, wenn man zu diesem Zeitpunkt einfach mal die Gruppe durchbufft, könnt ihr in diesem schönen Clip aus dem WoW-Subreddit sehen:

Ich bin mir sicher, dass jeder Priester zumindest schonmal mit dem Gedanken gespielt hat – und sei es nur, um herauszufinden, ob man den eigenen Fallschaden dämpfen kann.

Wer es nicht gleich erkannt hat: Sämtliche Spieler mit dem Levitieren-Buff fliegen viel zu weit und einfach über die Ziel-Plattform hinweg. Sie landen kurzerhand im Abgrund und sind sofort tot. Im gezeigten Video hatte der Priester nur gute Absichten, denn er wollte der Gruppe helfen und den Fallschaden abmildern – er realisiert erst viel zu spät, dass er sie damit zu einem schnellen Tod verdammt hat.

Bösere Priester (also ihr und ich), können diese Fähigkeit wunderbar zum Trollen benutzen oder um den gerechten Zorn auf jene niedergehen zu lassen, die es verdient haben.

Besonders im LFR, wo die Leute mit der geringsten Ahnung oft die meisten Beleidigungen in die Tastatur tippen, ist es ungeheuer befriedigend, dem Meckerer im letzten Augenblick Levitieren zu verpassen. Macht mich das in diesem Augenblick genau so toxisch wie ihn? Ja, ein wenig vielleicht. Aber mein zufriedenes Lächeln, wenn ich mir vorstelle, wie der Meckerfritze gerade seine Tastatur zerbeißt, während er zeternd in den Abgrund fliegt, ist mir das alle Male wert.

Zumindest manchmal kann man das machen. Die meisten sind ja eh schon in Phase 1 gestorben.