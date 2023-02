WoW: Dicke Nerfs für Raszageth – Heroisch und Mythisch wird deutlich leichter

World of Warcraft bringt dicke Nerfs für den aktuellen Endboss. Raszageth wird abgeschwächt – und viele ihrer Fähigkeiten machen weniger Schaden.

Seit über 2 Monaten beißen sich viele Gilden in World of Warcraft die Zähne am ersten Raid „Gewölbe der Inkarnationen“ aus. Vor allem der Endboss Raszageth sorgt für Frust und so manch einen unschönen Raidabend. Doch Blizzard schafft Abhilfe und stutzt der guten Drachendame ein wenig die Flügel und auch so ziemlich alles andere an ihr.

Was wird generft? Raszageth hat sich als besonders schwierig herausgestellt und sorgt auf heroischer und mythischer Schwierigkeit bei vielen Gruppen noch für Probleme. Einige der tödlichsten Fähigkeiten – die sich gerne mit anderen Fähigkeiten überschneiden – werden daher etwas abgeschwächt.

Auf „Heroisch“ gibt es die folgenden Änderungen:

Die Lebenspunkte von Raszageth wurden um 5 % reduziert.

Die Rate, mit der die Integrität des Gewölbes während der ersten Zwischenphase sinkt, wurde reduziert.

Der periodische Schaden von Orkanschwinge wurde um 20 % reduziert.

Instabiler Strom verursacht 20 % weniger Schaden.

Auf „Mythisch“ stehen ebenfalls deutliche Abschwächungen an:

Der Rückstoß von Orkanschwinge ist reduziert.

Flammenschild des Flammengebundener Herold absorbiert nun 45 % seiner maximalen Lebenspunkte an Schaden (zuvor 55 %).

Zerspringende Hülle der Frostgeschmiedeten Eiferin absorbiert nun 20 % weniger Heilung.

Aufstieg der Sturmsucherakolythin erhöht ihr Tempo nur noch um 150 % (vorher 300 %).

Der periodische Schaden von Oarkanschwinge wurde um 20 % reduziert.

Warum kommen jetzt Nerfs? Der Grund dafür ist, dass mit der Wartung vom 15. Februar die allgemeine „Progress-Zeit“ im Raid Gewölbe der Inkarnationen vorbei ist. Die Ruhmeshallen sind geschlossen und ab sofort kann der Raid auch mit serverübergreifenden Gruppen auf mythischer Schwierigkeit angegangen werden. Zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht Blizzard fast immer ein paar Abschwächungen, um auch den Gilden einen Kill zu ermöglichen, die bisher noch scheiterten. Der kleine Extra-Schub an Nerfs dürfte dafür sorgen, dass Raszageth in den nächsten Wochen und Tagen noch einige Male ins digitale Gras beißen wird.

Was haltet ihr von den Nerfs? Angemessen und hilfreich? Oder wird dieser Boss damit „totgenerft“ und ist Freeloot?