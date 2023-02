WoW: Erster Spieler ist mit seinem Beruf „fertig“, hat alle Wissenspunkte gesammelt

Mit dem Beruf „fertig“ sein – in World of Warcraft Dragonflight sollte das Monate dauern. Doch ein Spieler hat das schon geschafft und richtig hart gegrindet.

Berufe haben in World of Warcraft Dragonflight endlich wieder einen Sinn bekommen. Allerdings dauert es auch lange, bis man den eigenen Beruf auf das Maximum gebracht und sämtliche Wissenspunkte gefarmt hat – zumindest in der Theorie. Ein Spieler hat Ausdauer bewiesen und ist bereits der perfekte Ingenieur. Er hat alles gelernt, was es zu lernen gibt und das viele Monate, bevor das von Blizzard vorgesehen war.

Was ist daran so besonders? Die garantierten Wissenspunkte pro Woche sind eigentlich stark begrenzt. Für jeden Beruf kann man pro Woche durch Quests und andere Aktivitäten rund 15 Wissenspunkte sammeln, um im Beruf neue Rezepte und Boni freizuschalten.

Da man für die Handwerksberufe insgesamt bis zu 630 Wissenspunkte braucht, sollte es eigentlich noch viele Monate dauern, bis Spieler hier das Maximum erreicht haben. Zumindest hatte sich Blizzard das so gedacht. Doch “Durtgod” zeigte auf Reddit, dass man auch schon fertig sein kann.

Wie hat er das gemacht? Der Trick hier sind die „Dracheneier des Wissens“. Das sind Gegenstände, die in Dragonflight in den meisten Inhalten verdient werden können. Sie können in einer „Mythisch+“-Kiste warten, beim Besiegen von seltenen Feinden oder Raidbossen droppen oder in Schatzkisten enthalten sein. Die Chance dafür ist allerdings extrem gering. Die Absicht ist, dass man „hin und wieder“ mal ein Drachenei bekommt und so höchstens eine Handvoll Punkte pro Woche zusätzlich erhält.

Die meisten Spieler finden pro Woche höchstens ein, zwei oder drei Eier, manche sogar gar keine. Viele denken sogar, dass es ein wöchentliches Cap gibt, das den Erhalt dieser Eier begrenzt.

Durtgod hat sich davon aber nicht aufhalten lassen. Woche für Woche hat er jeden Tag rund 8 Stunden Schätze gefarmt und quasi nichts anderes gemacht. Er farmte dabei nicht nur die Erdhaufen und die magischen Kisten, sondern auch viele der Kisten, die nicht auf der Mini-Karte angezeigt werden – etwa Kisten der Djaradin oder der Dracthyr. Diese werden nicht auf der Karte vermerkt und daher nicht so oft von anderen Spielern entdeckt. Wer die Positionen dieser Kisten allerdings kennt, kann sie recht zuverlässig „abfarmen“.

Um noch effizienter zu sein, hat Durtgod immer wieder „Shard Hopping“ betrieben. Er ist Gruppen von anderen Realms beigetreten, um dann auch auf deren Realms die Kisten abzugrasen. Das hat er zumeist in dem Gebiet gemacht, wo gerade der aktuelle Weltboss steht – denn dort lassen sich rasch Gruppen finden, um auf einen anderen Realm zu wechseln.

So konnte Durtgod pro Woche zwischen 45 und 55 Dracheneier farmen und deutlich mehr Wissenspunkte als seine Berufskollegen sammeln.

Ist das so von Blizzard gewollt? Grundsätzlich ja. Die Eier wurden als eine zusätzliche Belohnung implementiert, die Spielerinnen und Spieler manchmal mit einem weiteren Wissenspunkt belohnt. Die Dropchance für diese Dracheneier ist so niedrig, dass sich das Farmen im großen Stil eigentlich nicht lohnt oder – wie im Fall von Durtgod – extrem viel Zeit beansprucht.

Durtgod konnte von diesem Vorsprung deutlich profitieren. Nach eigenen Angaben hat er zwischen 35 Millionen und 40 Millionen Gold in den Wochen seit dem Release von Dragonflight gemacht – und hätte vermutlich noch deutlich mehr erzielen können, wenn er sich auf ertragreichere Berufe wie Alchemie oder Verzauberungskunst konzentriert hätte.

Bis andere Spieler nachziehen, dürfte es wohl noch einige Monate dauern.

Wie weit seid ihr schon mit den Berufen in Dragonflight? Habt ihr auch schon beinahe alles „ausgeskillt“? Oder seid ihr davon noch meilenweit entfernt?