WoW ist besser, hat aber weniger Spieler – Wie kann das sein?

Bei World of Warcraft gibt es ein scheinbares Paradoxon. Die Spielerzahlen sind gesunken – aber das Spiel ist trotzdem besser geworden.

Für einige hämische Kritiker scheint klar zu sein, dass World of Warcraft mit Dragonflight einen ziemlichen Flopp erlebt hat. Immerhin hat Blizzard im Finanzbericht zugegeben, dass weniger Spieler Dragonflight gekauft haben als Shadowlands. Shadowlands wiederum galt allgemein als eine der schlechtesten Erweiterungen überhaupt. Das muss dann doch im Umkehrschluss bedeuten, dass Dragonflight noch schlechter ist, oder?

Was auf den ersten Blick nach der naheliegendsten Antwort klingt, beißt sich allerdings mit der Erfahrung und den Berichten jener, die tatsächlich noch World of Warcraft spielen. Denn wer sich auf Dragonflight eingelassen hat, scheint aktuell richtig viel Spaß zu haben. Dragonflight ist mit einer soliden Menge an Endgame-Inhalten gestartet, macht dank Talent-System Lust auf andere Klassen.

Neue Features wie der Handelsposten überzeugen und ganz grundsätzlich herrscht im Spiel ein recht gutes Klima. Von vielen aktiven Spielerinnen und Spielern wird Dragonflight sogar als die beste Erweiterung seit vielen, vielen Jahren betitelt.

Gleichzeitig scheint Dragonflight aber besser darin zu sein, die geringere Spielerzahl langfristig zu binden. Die andauernden Abos sind mehr als bei anderen Erweiterungen.

Oder anders gesagt: Dragonflight hat weniger Spieler als Shadowlands, aber die geringere Zahl an Spielern hat mehr Spaß.

Wie kann das also sein? Kann Dragonflight wirklich so gut sein, wenn die Spielerzahlen geringer sind? Ist das ein Widerspruch?

Battle for Azeroth und Shadowlands haben die Leute ausgebrannt

Es gibt nicht „den einen Grund“, warum Dragonflight weniger Spieler angezogen hat als Shadowlands. Es sind mehrere Gründe, die hier zusammenspielen:

Shadowlands hat viele Spieler von World of Warcraft vertrieben – und das wohl dauerhaft. Der Pflicht-Grind war zu anstrengend, die Content-Dürren zu groß. Manch einer zog einen dauerhaften Schlussstrich unter die WoW-Karriere.

Der Diskriminierungs- und Sexismus-Skandal bei Activision Blizzard sorgte ebenfalls für ein Umdenken. Für manche war das „Faß voll“ und sie haben Blizzard im Allgemeinen abgeschworen.

Dragonflight hat kein herausragendes Kern-Feature und eine eher „nischige“ Thematik. Drachen wurden zumeist eher am Rand behandelt und viel ihrer Story gab es bisher nur in den Büchern.

Diese Gründe führten allesamt dazu, dass Dragonflight schlicht nicht alle erreichte, die sonst vom „Hype eines neuen Addons“ erfasst wurden. Es ist einfach davon auszugehen, dass World of Warcraft nach knapp 19 Jahren nun einige Spieler langfristig verloren hat, die sonst „durch dick und dünn“ mit ihrem Lieblingsspiel gegangen sind. Immerhin ist der MMORPG-Markt groß und etwa mit Final Fantasy XIV oder ESO gibt es solide Alternativen.

Auch dass Spieler immer weniger Zeit für MMORPGs haben, spiel da mit rein. Andere MMORPGs haben das schon früher als WoW erkannt.

Wie geht’s mit Dragonflight weiter?

Blizzard dürfte klar sein, dass World of Warcraft sich wieder beweisen muss. Das „unerschütterliche Vertrauen“, das Spielerinnen und Spieler in Blizzard hatten, ist längst aufgebraucht. WoW befindet sich gerade in einer Zeit, in der es beweisen muss, dass es nochmal richtig abliefern kann. Zumindest der Plan für 2023 sieht gut aus. 6 Patches in einem Jahr ist mehr, als WoW sonst im Verlauf von 2-3 Jahren bekommt.

Allerdings fehlt in dieser Zeit die Zugkraft einer „neuen“ Erweiterung, denn Dragonflight ist bereits auf dem Markt. World of Warcraft muss es also schaffen, dass die verbliebenen Spieler das Wort weitertragen, um neue und ehemalige Helden nach Azeroth zu locken. Denn wenn ein Freund dir sagt, dass WoW inzwischen wieder „richtig gut“ ist, dann hat das deutlich mehr Gewicht, als wenn das ein Entwicklerteam sagt, das in den vergangenen Jahren immer wieder enttäuscht hat.

World of Warcraft ist aktuell deutlich besser als es zu Shadowlands der Fall war. Dass weniger Spieler das mitbekommen ist auf zwar ziemlich schade, auf der anderen Seite aber leider auch zweifelsfrei eines: Verdient, durch Jahre voller Fehler.

Dragonflight könnte der Wendepunkt von WoW sein.

Dass WoW besser ist und trotzdem weniger Spieler hat, ist also kein Widerspruch. Es ist die logische Folge der Entscheidungen der letzten Jahre und der erste Schritt hin zu einer Besserung.

Es ist unwahrscheinlich, dass WoW jemals wieder die Spielerzahlen von Wrath of the Lich King erreichen kann – das dürfte schlicht nicht realistisch sein, alleine schon aufgrund der massiven Konkurrenz. Aber dass World of Warcraft seine Spielerzahlen nochmal deutlich steigert, scheint zumindest aktuell möglich zu sein, wenn die Entwickler ihren Kurs beibehalten und den Fans das geben, was sie wollen.

Oder wie seht ihr die ganze Thematik?