WoW: Ein 19 Jahre altes, weißes Item ist plötzlich Millionen Gold wert

Spieler von World of Warcraft erleben gerade einen kleinen Goldrausch. Denn ein altes „Crap-Item“ ist plötzlich viele Hunderttausende oder gar Millionen Gold wert.

Die Qualitätsstufe eines Gegenstandes in World of Warcraft gibt eigentlich seine Seltenheit und damit auch seinen Wert an – zumindest meistens. Doch mit dem Patch 10.0.5 hat sich das in manchen Fällen umgekehrt. Denn jetzt lassen sich auch weiße Gegenstände für die Transmogrifikation nutzen. Einstmals „nutzlose“ Roben von Händlern sind plötzlich der letzte Schrei für Transmog-Fans.

Solche Gegenstände sind die Hanboks und Dangui – besondere Kleider, die nur von einem einzigen NPC im Spiel verkauft werden.

Eines dieser weißen Kleider wird jetzt für bis zu 2.000.000 Gold gehandelt.

Was ist das für ein Gegenstand? Beim Formellen Dangui handelt es sich um eine besondere Robe, die jetzt als kosmetischer Gegenstand zählt – sie kann also von allen Rüstungsklassen als Transmog-Vorlage verwendet werden. Die Textur ist ziemlich ungewöhnlich und kommt in World of Warcraft so kein zweites Mal vor.

Ein ganz besonderer Skin – den gibt es nicht oft. (Bildquelle: wowhead)

Wo kann man das Item kaufen? Den „Formeller Dangui“ kann man bei Geenia Sonnenfleck auf der Mondlichtung kaufen. Sie steht bei den Koordinaten 52 / 32.

Sie verkauft auch andere Dangui und Hanboks, diese sind aber nicht so selten, sodass sie beim Weiterverkauf einen geringen Preis erzielen dürften. Lediglich der „Formeller Dangui“ wird für exorbitante Summen im Auktionshaus gehandelt!

Das normale Angebot von Geenia – die seltenen Dinge hat bereits jemand gekauft.

Warum ist das jetzt so wertvoll? Der Grund, warum „Formeller Dangui“ jetzt für bis 6- bis 7-stellige Goldbeträge verkauft wird, liegt in der Seltenheit dieses Gegenstandes. Denn obwohl es sich bei dem Dangui nur um ein Item von „gewöhnlicher“, also weißer Qualität handelt, wird es nur ausgesprochen selten von der Händlerin Geenia Sonnenfleck verkauft. Schlimmer noch: Wenn sie diesen Dangui mal im Angebot hat, dann nur einen einzigen davon.

Wie lange es dauert, bis dieser Dangui wieder in ihrem Inventar landet, ist nicht ganz klar. Viele berichten, dass sie den NPC für Tage gecampt haben. Die Schätzungen liegen bei einer Abklingzeit zwischen 3 Tagen und 2 Monaten. Genaue Werte gibt es hier aber nicht.

Inzwischen wird Geenia auf den meisten Realms dauerhaft belagert. Beachtet dabei, dass es mehrere „Phasen“ gibt, in denen Geenia ihre Gegenstände verkauft. So kann es etwa sein, dass der Dangui im Kriegsmodus verfügbar ist, während er im Nicht-Kriegsmodus ausverkauft ist.

Es kann sich demnach lohnen, mehrere Charaktere in unterschiedlichen Phasen und Chromie-Zeiten auf der Mondlichtung zu parken, um häufiger Zugang zu diesem NPC und somit mehr Chancen auf das Item zu haben.