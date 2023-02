WoW entfernt 2 nervige „Caps“, lässt euch endlos grinden

Zwei Limitierungen in World of Warcraft Dragonflight fallen in wenigen Tagen. Dann könnt ihr so lange grinden, wie ihr wollt.

Auch wenn World of Warcraft mit Dragonflight viele dieser Mechaniken zurückgeschraubt hat, gibt es noch immer Timegating und wöchentliche Obergrenzen, sogenannte „Caps“. Zu Beginn einer Saison sind die durchaus sinnvoll, doch mit voranschreitender Zeit werden diese Begrenzungen als nervig und unnötig angesehen. Das sieht auch Blizzard so und entfernt die Grenzen für Tapferkeits- und Eroberungspunkte in wenigen Tagen.

Wann verschwindet das Cap? Die wöchentliche und allgemeine Obergrenze für Tapferkeit und Eroberung fällt am 15. Februar 2023. Nach den Wartungsarbeiten am frühen Morgen könnt ihr also nach Herzenslust grinden und so viele von beiden Punkten sammeln, wie ihr wollt.

Wofür braucht man die Währungen? Beide Währungen sind vor allem für das Endgame und die mitunter beste Ausrüstung im Spiel notwendig.

Tapferkeitspunkte gibt es vor allem aus „Mythisch+“ und wird verwendet, um Gegenstände aus diesen Dungeons aufwerten zu können. Bis zu 12-mal kann ein Item dabei aufgewertet werden und so immer mehr Werte erhalten. Das ermöglicht es, aus einem eigentlich unbrauchbaren Gegenstand ein Top-Item zu machen.

Eroberungspunkte gibt es in den meisten PvP-Aktivitäten. Sie werden benötigt, um das bessere PvP-Set kaufen zu können.

Warum waren die Währungen begrenzt? Dass sowohl Tapferkeits- als auch Eroberungspunkte zum Start einer Saison begrenzt sind, hat mehrere Gründe. Zum einen möchte Blizzard, dass die Spieler Woche für Woche etwas Fortschritt erleben, zum anderen soll auch der jeweils neue Raid nicht direkt trivialisiert werden. Wenn Charaktere von Tag 1 an „unendlich“ Aufwertungen aus PvE und PvP bekommen können, dann würden in der ersten Woche die meisten quasi unbegrenzt in Dungeons verbringen, um danach mit übermächtiger Ausrüstung durch den Raid zu pflügen.

Durch die anfängliche Limitierung der Punkte fühlt sich zum einen niemand gezwungen, den ganzen Tag Dungeons zu laufen und zum anderen bleibt der Raid etwas länger interessant und auch das „World First“-Rennen spannend.

Was haltet ihr von der Abschaffung der Caps? Genau der richtige Zeitpunkt? Oder kommt das Ganze zu früh oder zu spät?