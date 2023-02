Dem Handelsposten in WoW fehlt etwas – Er braucht mehr Grind

WoW-Dämon Cortyn hat einen Kritikpunkt am Handelsposten in World of Warcraft. Denn der Spaß war zu schnell vorbei – die meisten Aufgaben sind sinnlos.

Seit dem 1. Februar 2023 ist der Handelsposten in World of Warcraft aktiv. Zwar gab es direkt nach dem Launch des Features ein paar Probleme, die zur temporären Abschaltung führten, inzwischen läuft der Handelsposten aber stabil und bietet allen Spielerinnen und Spielern eine Fülle von freischaltbaren Gegenständen an. Reittiere, Transmog und sogar Haustiere sind aktuell dabei.

Um die zu erhalten, muss man lediglich eine Reihe von Aufträgen erfüllen, um insgesamt 1.000 Reisepunkte zu sammeln. Dafür genügt es, einen kleinen Bruchteil der verfügbaren Missionen abzuschließen.

Der Handelsposten ist nach einem Tag im Monat irrelevant

Vielleicht stehe ich mit dieser Meinung recht alleine da, doch mir ging das Erfüllen der Aufträge zu schnell. 1.000 Reisepunkte zu sammeln hat bei mir nur etwas weniger als 3 Stunden gedauert – und das waren 3 Stunden, in denen ich das gar nicht geplant hatte. Ich habe einfach meine übliche „Mittwochs-Routine“ veranstaltet, die verschiedenen Weltquests abgeklappert, meine Handwerksaufträge erfüllt, einen Weltboss aus den Latschen gehauen und an ein paar Events (der Jagd und dem Kochen) teilgenommen.

Ohne mich wirklich darum zu bemühen, war ich mit den monatlichen Aufträgen durch.

Bereits am ersten Abend des Monats kann man ganz entspannt fertig sein.

Inzwischen sollte auch dem letzten klar sein, dass der Handelsposten kein „Battle Pass“ ist – dafür sind die Missionen zu unbedeutend, die Aufgaben zu rasch erledigt und der spielerische Aufwand tendiert gen Null.

Auf der einen Seite ist das natürlich eine tolle Sache, dass die Aufgaben des Handelspostens nebenbei abgeschlossen werden. So muss sich niemand zusätzliche Zeit freiräumen und sich irgendwie „zwingen“, etwas zu erledigen, um an die kosmetischen Belohnungen zu kommen. Das ist sehr inklusiv und unterstützt alle möglichen Spielstile, egal ob PvE, PvP, Auktionshaus-Mogul oder Pet-Battle-Fan.

Auf der anderen Seite ist es ein wenig schade, dass mit dem aktuellen Design der Handelsposten für aktive Spieler spätestens am 3. Tag eines Monats keinerlei Relevanz mehr haben wird, da man mit den Aufgaben „durch“ ist – egal ob man sie gezielt angegangen ist oder nicht.

Zusätzliche Anreize, mehr Aufträge zu erfüllen

Potenzielle Lösungen für das „Problem“ gäbe es sicher.

Mehr Händlerdevisen sind hier nicht die Antwort. Denn das würde nur dazu führen, dass alle sich gezwungen fühlen, auch sämtliche Aufgaben zu erledigen. Dass man das Maximum an Händlerdevisen recht einfach bekommt, ist eine gute Sache und sollte so bleiben.

Doch der Abschluss der Aufträge könnte noch weitere, kleine Vorteile einbringen. Belohnungen, die nicht so wichtig sind, dass jeder sie auf jeden Fall erledigen will, aber doch so interessant, dass sie optionale Anreize bieten:

Wie wäre es etwa, wenn man für 3.000 Reisepunkte den Bonus freischaltet, ein weiteres Item in den nächsten Monat „retten“ und einfrieren zu können?

Wie wäre es mit einem Spielzeug, das über mehrere Monate hinweg für den Abschluss von über 250 Aufgaben belohnt?

Wie wäre es mit einem Titel, den man bekommt, wenn man über mehrere Monate hinweg über 50.000 Reisepunkte sammelt?

Optionen gäbe es viele und ich bin mir sicher, Blizzard würde einen guten Weg finden können, um das Feature so umzubauen, dass es für Vielspieler ein bisschen mehr zu tun und etwas mehr langfristige Ziele gibt, ohne dass sich alle „gezwungen“ fühlen würden, mehr als notwendig für den Handelsposten zu arbeiten.

Zusammengefasst fehlt mir ein bisschen der Grind und ein bisschen der Ansporn, mehr der Aufträge erfüllen zu wollen. Ich würde gerne mehr Zeit mit dem Feature verbringen, doch ganz ohne Anreiz ist das schlicht nicht möglich.

Wie findet ihr den Handelsposten? Fändet ihr ein bisschen mehr zu tun gut? Oder denkt ihr, es ist gerade die Stärke des neuen Systems, dass man quasi kaum etwas dafür tun muss?