Nach über 6 Jahren hört WoW auf die Spieler, macht die schlimmste Quest von Legion besser

Die berüchtigte Quest „Gleichgewicht der Kräfte“ aus Legion wird deutlich angenehmer. World of Warcraft Dragonflight bringt eine lang gewünschte Änderung.

Einige Aufgaben in World of Warcraft benötigen viel Zeit und Ausdauer, locken aber mit einer sehr eindrucksvollen Belohnung. Während der Erweiterung „Legion“ war das die Questreihe „Gleichgewicht der Kräfte“ („Balance of Power“). Viele Stunden, Tage oder Wochen musste man investieren, um diese Questreihe zum Abschluss zu bringen und die neuen Artefaktvorlagen freizuschalten. Ein Grauen, vor allem für Spielerinnen und Spieler, die mehrere Charaktere spielen – denn die Arbeit musste so doppelt und dreifach erledigt werden.

Was ist das für eine Questreihe? Mit der Questreihe seid ihr vermutlich nur in Kontakt gekommen, wenn ihr zu Zeiten von „Legion“ aktiv gespielt habt. Es ist eine Questreihe, die aus insgesamt 35 einzelnen Quests besteht und jede Menge Arbeit erfordert. Darunter sind nicht nur mehrere Besuche in den Raids „Smaragdgrüner Alptraum“ und „Die Nachtfestung“, sondern auch viele Dungeon-Besuche und so manch ein Ruf-Grind.

Was wird geändert? Mit Patch 10.0.7 ist der Abschluss der Questreihe etwas geändert. Einmal abgeschlossen, gilt dies auf dem ganzen Account als erledigt und ihr müsst sie nicht mehr auf mehreren Charakteren abschließen.

Einige der Skins waren hinter einer langen, langen Questreihe versteckt.

Was bedeutet das? Das heißt, dass ihr künftig sofort mit allen anderen Charakteren und Klassen die damit verbundene Artefaktvorlage freischaltet. Die Zeitersparnis dabei ist enorm, denn der Abschluss der ganzen Questreihe benötigte bisher pro Charakter mehrere Wochen.

Nichts ändert sich jedoch an den zusätzlichen Artefaktvorlagen anderer Einfärbung, die ihr freischalten könnt, wenn ihr die erste Artefaktvorlage aus „Gleichgewicht der Kräfte“ erhalten habt. Diese Freischaltungen sind auch weiterhin an den einzelnen Charakter gebunden, aber zumindest deutlich leichter zu erhalten. Dafür müsst ihr:

8 der 11 Weltbosse von Legion besiegen.

Einen „Mythisch+“-Dungeon auf Stufe 15 oder höher innerhalb des Zeitlimits abschließen.

Sämtliche Dungeon-Erfolge von Legion abschließen.

All diese Aufgaben benötigen aber nur einen Bruchteil der Zeit, den ansonsten die ganze Questreihe verschlingen würde.

Wann kommt die Änderung? Ein konkretes Datum für die Veröffentlichung von Patch 10.0.7 gibt es noch nicht. Da der Patch allerdings bereits auf dem PTR ist, dürfte man von einer Veröffentlichung in 4-8 Wochen ausgehen. Sobald es ein offizielles Datum gibt, werden wir natürlich darüber berichten.

Freut ihr euch auf die Änderungen an der alten Legion-Quest? Werdet ihr damit weitere Artefaktvorlagen freischalten? Oder habt ihr euch durch die ganzen Dinge zuvor schon gequält?