WoW: Patch 10.0.7 wird zwar nur ein kleiner Patch, aber der Vergelter-Paladin bekommt ein Rework

Paladine in World of Warcraft werden deutlich überarbeitet. Der nächste Patch soll Vergeltern helfen, endlich richtig gut zu werden.

Mit World of Warcraft Dragonflight gab es massive Überarbeitungen fast aller bestehenden Klassen. Auch wenn Blizzard versucht hat, den beliebten Spielstil bei vielen Klassen beizubehalten, hat sich doch einiges geändert. Das liegt vor allem an dem „neuen, alten“ Talent-System, das für mehr Flexibilität und Änderungsmöglichkeiten sorgen soll. Doch nicht alle Klassen haben diese Umstellung unbeschadet überstanden und bereiten so viel Freude wie zuvor.

Das führte dazu, dass manche Klassen und Spezialisierungen in den ersten Wochen massive Buffs von bis zu 30 % oder gar 40 % erhalten haben. Andere Spezialisierungen fühlen sich einfach nicht rund an – wie etwa Paladine, die auf Vergeltung geskillt sind. Genau das soll sich bald ändern.

Was hat Blizzard mit dem Vergelter-Paladin in Patch 10.0.7 vor?

Die Entwickler haben gleich einige „Pain Points“ beim Vergelter festgestellt, die mit einem Rework überarbeitet werden sollen. Die wichtigsten Aspekte der Erneuerung stellte man im offiziellen WoW-Forum vor:

Zu viele Tasten: Paladien verfügen über recht viele Fähigkeiten und einige davon fühlen sich unnötig oder schlicht zu schwach an. Die Anzahl der Fähigkeiten soll verringert und stattdessen ein Fokus auf weniger, aber deutlich spaßigere Fähigkeiten gelegt werden.

Zu viele stapelbare Modifikatoren: Damit Paladine effizient vorgehen können, benötigen sie aktuell sehr viele stapelbare Effekte. Das macht es unübersichtlich und oft wenig intuitiv, wann der korrekte Zeitpunkt ist, um eine Fähigkeit einzusetzen. Außerdem führt es dazu, dass Kern-Mechaniken sich schlecht anfühlen und nur wenig Nutzen haben.

Hier wird es wohl die größten Änderungen geben. Die Kern-Fähigkeiten sollen sich immer „gut“ anfühlen und weniger stapelbare Effekte für etwas mehr Ordnung sorgen. Burst-Schaden soll man gezielter einsetzen können.

Vergelter-Paladine bekommen ein Rework – das wurde auch Zeit.

Zu wenig Überlebensfähigkeit: Vergelter-Paladine sind Plattenträger, die auch noch heilen können – und haben trotzdem eine der höchsten Todes-Raten in fast allen Arten von Content. Das fühlt sich falsch an und benötigt eine Überarbeitung. Eine Reihe passiver Boni und Verbesserungen an aktiven Fähigkeiten soll das gewünschte Ergebnis herbeiführen.

Zu wenig Movement: Paladine sind eine der immobilsten Klassen im Spiel und da soll es etwas Verbesserung geben. Allerdings betonen die Entwickler hierbei, dass Paladine nicht die Bewegungsfähigkeiten eines Schurken erhalten werden – es sollen lediglich kleine Verbesserungen in diesem Bereich sein.

Nützlichkeit verbessern: Aktuell müssen Vergelter-Paladine festlegen, ob sie ihre eigene Leistung verbessern oder Boni für die Gruppe mitbringen wollen. Das führt zu Entscheidungen, die sich oft falsch anfühlen. Daher will Blizzard dafür sorgen, dass man leichter einen gesunden Mix aus persönlichen Verbesserungen und nützlichen Fähigkeiten für die Gruppe wählen kann.

Einen genauen Termin von Patch 10.0.7 gibt es noch nicht, allerdings geht man von einem Release Ende März oder Anfang April aus.

Findet ihr, dass der Vergelter eine Überarbeitung notwendig hat? Oder mögt ihr das aktuelle Design dieser Paladin-Spezialisierung?