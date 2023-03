Eines der seltensten Reittiere aus WoW gibt’s für ein paar Tage geschenkt

Den Großen Kampfbär gibt es in World of Warcraft für manche gerade geschenkt – aber die Zeit drängt trotzdem, denn das Angebot geht nur ein paar Wochen.

World of Warcraft versucht spätestens seit Dragonflight verstärkt über andere Kanäle und mit Kooperationen auf sich aufmerksam zu machen. Seien es besondere Twitch-Drops oder Belohnungen für Amazon Prime. Genau für Letzteres gibt es jetzt wieder ein Reittier, das ihr euch recht einfach sichern könnt.

Was ist das für ein Reittier? Bei dem „Großer Kampfbär“ handelt es sich, wie der Name erahnen lässt, um einen großen schwarzen Bären mit Sattel. Die Verzierungen fallen recht gering aus – es ist eben ein klassischer Bär, zum Reittier umfunktioniert.

Die Optik des Reittiers ist zwar inzwischen deutlich in die Jahre gekommen, da es schon seit Ewigkeiten im Spiel ist und nie überarbeitet wurde – aber genau deswegen mögen es auch manche, weil es eines der „klassischen“ Reittiere ist.

Den großen Kampfbären könnt ihr bis Ende April erhalten.

Wie kommt man an den Bären? Damit ihr euch den Bären sichern könnt, müsst ihr Mitglied bei Amazon Prime Gaming sein (ein kostenpflichtiger Dienst) und euren Account mit dem Battle.net-Account verbunden haben. Falls ihr Kunde von Amazon Prime seid, ist Prime Gaming automatisch im Angebot mit inbegriffen.

Anschließend könnt ihr den Bären auf der Seite von Prime Gaming einlösen. Dafür habt ihr bis zum 27. April Zeit.

Woher stammt das Reittier? Eigentlich war der Bär Teil des „Warcraft Trading Card Game“ – das war ein Sammelkartenspiel zu World of Warcraft. Als besondere Belohnungen gab es in einigen Booster-Packungen sogenannte „Loot-Karten“. Diese enthielten einen Code, den man wiederum in World of Warcraft bei einem NPC in Beutebucht gegen unterschiedlichste Gewinne eintauschen konnte. Der „Großer Kampfbär“ war eine solche Belohnung.

Da das Kartenspiel vor vielen Jahren bereits eingestellt wurde, war der Bär auf diesem Weg nicht mehr erhältlich. Da er handelbar war, tauchte er aber gelegentlich im Auktionshaus – auch wenn das über die Jahre immer seltener wurde.

Sammler sollten sich dieses Reittier also nicht entgehen lassen, wenn sich die Möglichkeit bietet.