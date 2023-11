Wow: Asmongold sieht auf YouTube, wie ein Gildenmitglied völlig versagt – Schmeißt ihn anschließend raus

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was war die Situation? Asmongold sah sich eine Compilation von HC-Toden an und entdeckte dabei jemanden aus seiner Gilde. Der Streamer ist seit einer Wette selbst als Hardcore-Charakter in WoW unterwegs .

Asmongold musste mit ansehen, wie eines seiner Gildenmitglieder in WoW einen anderen Spieler ins Verderben stürzen ließ. Das Ganze ist deshalb so tragisch, weil es sich dabei um einen Hardcore-Charakter handelt. Der Tod ist permanent und sämtlicher Spielfortschritt ging dadurch verloren.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to