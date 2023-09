WoW: Eine neue Szene mit Sylvanas bekommen nur echte Fanboys zu sehen

Sylvanas ist zurück in World of Warcraft – zumindest für ein paar besonders treue Fanboys und -girls. Denn nur Loyalisten bekommen diese Szene zu sehen.

Seit der Erweiterung „Shadowlands“ ist Sylvanas ein wenig in Ungnade gefallen. Sie spaltet die Community von World of Warcraft. Während ein Teil der Spielerschaft die ehemalige Banshee-Königin nur noch als nervig empfindet, ist ein anderer Teil ihr noch immer treu ergeben und wartet auf ihre Rückkehr aus dem Schlund.

Die zweite Gruppe darf sich nun freuen – denn es gibt eine exklusive, kleine Sequenz mit der dunklen Fürstin, wenn ihr bis zum Ende loyal wart. Es ist ein Monolog, den nur wahre Sylvanas-Loyalisten zu hören bekommen und zwar als Teil einer neuen Quest-Reihe in Patch 10.1.7: Inkarnation des Zorns.

Was ist ein „Sylvanas-Loyalist“? Während der Erweiterung „Battle for Azeroth“ hatten Charaktere der Horde die Wahl, gegen Sylvanas zu agieren oder ihr treu ergeben zu sein und Vorfälle immer direkt zu melden. Das hatte kleine Auswirkungen auf die Story und entschied, wie die Banshee-Königin zu euch steht. Wer ihr bis zum Ende treu ergeben war, bekam damals sogar noch eine kleine Extra-Quest in den Geisterlanden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wo gibt es die neue Szene? Wenn ihr die Quest rund um die Traditions-Rüstung der Verlassenen abschließt, dann gibt es eine kleine zusätzliche Aufgabe, bei der ihr eine Nachricht von Sylvanas zu sehen bekommt. Diese Nachricht erhaltet ihr nur, wenn ihr Sylvanas bis zum Ende die Treue gehalten habt.

Was wird dort gesagt? In einer Nachricht an ihre Loyalisten meldet sich Sylvanas aus dem Schlund zurück. Sie berichtet von ihren Fortschritten, dass sie Tag für Tag Seelen rettet und dabei auch Stück für Stück das Leid ihrer eigenen Seele lindert. Ihre (übersetzte) Nachricht ist:

Seid gegrüßt, mein treuster aller Verbündeter. Ich spreche nun zu Euch von hinter dem Schleier des Todes. Hier, an diesem Ort ewiger Dunkelheit, dauert meine Arbeit – meine Buße – weiter an. Auch wenn der Schlund ein sonderbarer Ort ist, um Frieden zu finden, jede gerettete Seele hilft der meinen, sich ein bisschen … vollständiger zu fühlen. Während ich meine Taten seit meiner Wiedererweckung in den Untot überdenke, habe ich viel zu bereuen. Gesagte Dinge und gefällte Entscheidungen von denen ich wünschte, dass ich sie zurücknehmen kann. Aber es gibt eine Sache, auf die ich immer stolz sein werde: den Verlassenen zu helfen, einen Platz in der Welt zu finden, die sie verstoßen hat. Meine Zeit der Führung mag vorbei sein, aber ich werde immer mit Euch gegen jene stehen, die euch verstoßen und Euch Monster nennen. Unter der Führung des Trostlosen Rates hat sich eine neue Gruppe an Stimmen erhoben, um alle Verlassenen zu repräsentieren. Steht stolz in der Horde. Wisset, dass alle von euch so viel mehr waren, als nur Pfeile in meinem Köcher. So wie die Familie, in die ich hineingeboren wurde, werdet ihr immer mein Volk sein. Und eines Tages, so hoffe ich, werde ich wieder unter euch wandeln. Ich muss nun gehen. Es gibt noch viele weitere Seelen, die befreit werden müssen … unter ihnen ist eine, die mir besonders am Herzen liegt. Shorel’aran, mein Freund.

Wie gefällt euch diese Nachricht der dunklen Fürstin? Cool, dass sie so etwas eingebaut haben? Oder hättet ihr es lieber gehabt, Sylvanas taucht gar nicht mehr auf?