WoW: Die Entwickler werden immer lauter – „Das ist schrecklich, kurzsichtig und selbstzerstörend“

Bei Activision Blizzard häufen sich die lauten Beschwerden. Immer mehr Entwickler von World of Warcraft werden laut und fordern Änderungen – denn Mitarbeiter rennen weg.

In den letzten Tagen nimmt die positive Stimmung rund um World of Warcraft wieder einen starken Dämpfer. Das liegt nicht am Content im Spiel, sondern am ganzen „Drumherum“, das bei Blizzard aktuell stattfindet. Die Entwickler machen auf Twitter ihrem Unmut immer mehr Luft – denn geliebte Kollegen verlassen das unternehmen. Und Schuld daran ist offenbar eine Regel-Änderung, die kaum jemand versteht.

Was wurde geändert? Vor einigen Wochen hatte Activision Blizzard entschieden, dass die „Home Office“-Regelung künftig wieder ausgesetzt wird. Wer bisher permanent im Home Office arbeiten konnte, der muss nun an mindestens 2 Tagen in der Woche in das nächste Büro fahren und von dort arbeiten.

Das Problem dabei ist, dass während der Corona-Pandemie viele Mitarbeiter eingestellt wurden, die komplett im Home Office gearbeitet haben und auch davon ausgingen, dass das später so weitergeht. Oft wohnen sie weit vom nächsten Activision-Blizzard-Büro entfernt oder können sich einen Umzug in das recht teure Irvine gar nicht leisten.

Was ist jetzt passiert? Nachdem sich gestern bereits einer der Game Producer von World of Warcraft kritisch geäußert hat, legt jetzt Allison Steele nach, die als Game Designerin für WoW arbeitet. Sie schrieb auf Twitter:

Die erzwungene „Rückkehr zum Büro“ hat uns bereits ein paar fantastische Leute gekostet und wird uns in den kommenden Monaten noch weitere kosten. Es ist eine schreckliche, kurzsichtige und selbstzerstörende Regelung, die uns nur in unserer Fähigkeit schwächt, die Art von Spiel zu machen, die wir entwickeln wollen und die unsere Spielerinnen und Spieler verdienen. Und nur um das ganz deutlich klarzustellen: Ich will einfach nur großartige Spiele machen. Das ist mein Traum. Ich liebe WoW. Ich spiele seit Vanilla und arbeite daran seit zwei Jahren, seit Patch 9.1.5. Alles, was Adam gesagt hat? Das. Exakt das.

Warum ist das sonderbar? World of Warcraft Dragonflight ist zu großen Teilen im Home Office entstanden und wird von vielen als eine der besten Erweiterungen aller Zeiten angesehen. Dass Activision nun darauf besteht, dass alle Mitarbeiter 2 von 5 Tagen im Büro verbringen müssen, erscheint demnach sonderbar. Immerhin hat die Corona-Pandemie gezeigt, dass Home Office genau so effizient ablaufen kann wie die Arbeit im Büro – gerade Dragonflight ist dafür ein gutes Beispiel.

Es scheint ganz so, als breche sich langsam aber sicher eine neue Welle der Kritik bahn – und erneut kommt sie von den Entwicklern, die dabei zusehen müssen, dass mehr und mehr Kollegen sich verabschieden.

Die langfristigen Auswirkungen für World of Warcraft sind dabei noch nicht abzusehen.