WoW: Produzent kritisiert: „Uns laufen die Talente weg, weil einer der Mächtigen nicht zuhört“

Bei World of Warcraft gibt es wieder Probleme. Ein Produzent erklärt, dass man immer mehr Krisenplanung hat, weil die Leute wegrennen.

World of Warcraft Dragonflight läuft ziemlich gut und neue Patches kommen in regelmäßigen Abständen. Doch das könnte sich womöglich ändern, denn noch immer verliert Activision Blizzard wichtige Mitarbeiter. Schuld daran soll „einer da oben“ sein, der einfach nicht auf die Game Director hören will.

Woher stammt die Info? Auf Twitter erklärte der Game Producer Adam, den einige vermutlich als „Glaxigrav“ kennen, dass bei Activision Blizzard einiges falsch laufe. Er erzählte:

Ich bin laut, weil ich noch eine Person diese Woche verloren habe. Blizzard verliert fantastische Talente, weil jemand mit Macht nicht auf die Game Director hört, die seine Produkte machen. Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion bedeutet auch Diversität der Gedanken, besonders wenn es von Daten und Finanzen untermauert wird. Und, schaut: Ich will gar nicht kämpfen. Ich will einfach nur Videospiele machen. Ich will fantastische Bestseller machen, die von den Kritikern geliebt werden. Ich will bessere Dragonflights machen. Ich will bessere Erfahrungen schaffen. Das können wir nicht, wenn wir alle loswerden, die es erschaffen haben. Ein letzter Gedanke: „etwas Talent“ untergräbt den Punkt, den ich machen will. Wir erstellen Krisen-Karten mit den Dingen, die wir veröffentlichen können und denen, die wir nicht veröffentlichen können. DAS ist das Ausmaß des Verlustes, dem wir uns gegenübersehen.

Was ist das Problem? Bei Blizzard gab es schon vor einigen Wochen neue Konflikte. Denn Activision Blizzard hat entschieden, dass die Home-Office-Regel aus der Corona-Pandemie zurückgenommen wird. Maximal zwei Tage pro Woche dürfen Entwickler noch im Home-Office verbringen, den Rest müssen sie in einem der Büros arbeiten.

Das führt allerdings zu mehreren Konflikten. Denn viele Mitarbeiter, die bei Blizzard angestellt sind, kamen erst während dieser Home-Office-Zeit dazu und können es sich finanziell gar nicht erlauben, jeden Tag die weite Strecke auf sich zu nehmen. Schon vor Wochen haben Mitarbeiter gewarnt, dass das zu Kündigungen führen wird, die letztlich die Produkte (wie World of Warcraft) beeinträchtigen werden.

Ob und wann das Auswirkungen auf World of Warcraft haben wird, bleibt abzuwarten. Doch wenn die Entwickler um Hilfe rufen, ist das zumeist ein schlechtes Zeichen.