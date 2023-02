Blizzard-Chef sorgt für neuen Skandal: „Alle haben das gehasst“ – Mitarbeiter sind schwer verunsichert

Der Blizzard-Chef hat seine Mitarbeiter verunsichert und demoralisiert. Es gibt weniger Geld und Angestellte, die man eher etwas belächelt.

Bei Blizzard „brennt die Hütte“ – schon wieder. Viele Mitarbeiter sind schockiert über neuste Aussagen des Chefs. Viel Geld wurde gestrichen, neue Regelungen sorgen mit hoher Wahrscheinlichkeit für Kündigungen und eine ganze Gruppe an Mitarbeitern fühlt sich nicht wertgeschätzt.

Schuld daran ist der Chef Mike Ybarra, der bisher für viele eine Art „Heilsbringer“ war. Doch in einer firmeninternen „Q&A-Runde“ häuften sich Aussagen, die zusammen einen neuen Skandal auslösten und die Motivation vieler Mitarbeiter ruinierten.

Viele der Aussagen in diesem Artikel stammen vom Magazin Game Developer, das mit Blizzard-Mitarbeitern gesprochen hat. Die jeweiligen Antworten von Ybarra haben sie sich dann noch von einem Blizzard-Spracher bestätigen lassen.

Blizzard kürzt Bonuszahlungen um 42 % – bei allen

Die erste schlechte Nachricht war die Ankündigung, dass die Bonuszahlung, die Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens beteiligt, in diesem Jahr auf 58 % reduziert wird. Das hat viele besonders verwundert, da Blizzard ein extrem starkes 4. Quartal hatte und gleich mehrere Spiele und Erweiterungen erfolgreich veröffentlicht wurden – darunter etwa Overwatch 2 und World of Warcraft: Dragonflight.

Die Ankündigung sorgte für viel Frust und Wut. Zwar gilt diese Reduktion für alle Mitarbeiter – also auch die Chefs – doch Ybarra zeigte sich offenbar wenig empathisch und sagte:

Wenn ihr glaubt, dass die Führungskräfte viel Geld machen und ihr nicht, dann lebt ihr in einem Mythos.

Während es technisch natürlich stimmt, dass die Kürzung beim Bonus Führungskräfte und Angestellte betrifft, sind die Auswirkungen dafür doch drastisch unterschiedlich.

Oder etwas plakativer gesprochen: Wenn eine Führungskraft mit einem regulären Lohn von 300.000 $ im Jahr einen Teil der Bonus-Zahlung verliert, ist das für die Lebenssituation deutlich weniger dramatisch als wenn ein Angestellter mit 45.000 $ im Jahr den Bonus verliert, der sich bisher gerade so über Wasser halten kann.

Blizzard beendet Home Office und sagt durch die Blume: „Wem es nicht passt, der kann ja gehen“

Schon vor einigen Tagen wurde bekannt, dass Blizzard die aktuellen Regelungen zum Home Office auslaufen lässt. Viele konnten in den letzten Monaten vollständig von zu Hause aus arbeiten und mussten nur noch in seltenen Fällen ins Büro zurückkehren.

Nach dem Aussetzen dieser Home-Office-Regeln sind alle Mitarbeiter verpflichtet, mindestens 3 Tage pro Woche wieder ins Büro zurückzukehren. Das sorgt nicht nur für steigende Kosten bei der Anfahrt (die durch die Inflation zunehmend teurer wird) und mehr investierter Zeit für die Wege, sondern auch für Probleme bei einer ganzen Gruppe an Mitarbeitern.

Denn während der Hochzeit der Covid-Pandemie hatte Activision Blizzard viele Mitarbeiter eingestellt, die komplett als „Remote Worker“ im Home Office gearbeitet haben. So konnten auch neue Mitarbeiter gewonnen werden, die fernab von Blizzard-Büros lebten.

Auch diese Mitarbeiter sind nun verpflichtet, regelmäßig bei Blizzard aufzuschlagen, was dafür sorgt, dass viele umziehen müssten, um überhaupt ein Büro von Blizzard in der Nähe zu haben. Blizzard erwähnte aber auch, dass man einige neue Büros eröffnen will.

Eine Frage an Ybarra war daraufhin, wie Blizzard verhindern will, dass diese Rückkehr zur Anwesenheitspflicht dafür sorgt, dass die Firma talentierte Mitarbeiter verliert. Daraufhin soll Ybarra gesagt haben:

Letztlich wollen wir, dass die Leute glücklich sind und wenn Entscheidungen mit eurer Zufrieden nicht in Einklang stehen und ihr nicht glücklich werdet, dann müsst ihr das tun, was euch glücklich macht.

Das wurde von vielen Mitarbeitern so interpretiert: “Wenn’s euch hier nicht passt, dann geht doch woanders hin.”

Ein Sprecher von Blizzard bestätige den Kommentar Ybarras gegenüber Game Developer, fügte aber an, dass man „auf das Feedback des Teams hören will“ und man das tue, was „langfristig das beste für das Unternehmen und die Spieler sei“.

Qualitätskontrolle – Kein richtiger Job, in dem man eine Karriere sucht

Die größten Bedenken all dieser Änderungen gab es bei den Berufsgruppen, die aktuell am wenigsten verdienen. Dazu gehören vor allem Mitarbeiter der Qualitätskontrolle („QA“) und des Kunden-Supports. Diese Mitarbeiter haben ohnehin häufig Probleme, finanziell über die Runden zu kommen und sind demnach von diesen Einschnitten besonders betroffen.

In Bezug auf diese beiden Berufsfehler sagte Ybarra, dass „einige unserer Bereiche keine langfristigen Beschäftigungen“ sind. Laut Blizzard sei das so, weil man wolle, dass „die Leute sich weiterentwickeln und erweiterte Verantwortungen und Möglichkeiten wahrnehmen“.

Der Gedanke dahinter ist offenbar, dass sowohl Qualitätskontrolle als auch Kunden-Betreuung keine Bereiche sind, die von Blizzard besonders wertgeschätzt werden und man nicht davon ausgeht, dass Mitarbeiter hier eine tatsächliche, langfristige Karriere verfolgen, bei denen man ähnliche Vorzüge und Boni genießen könnte, wie etwa im Spieldesign oder der direkten Entwicklung.

Wenig verwunderlich, dass diese Ansichten die Moral vieler Mitarbeiter drückten. Gerade QA-Mitarbeiter versuchen seit Jahren mehr Anerkennung und Lohn zu erlangen und setzen sich dafür ein, dass ihre Arbeit als Beruf mit Karriere angesehen wird und nicht nur eine Sprosse auf der Leiter zu ganz anderen Karrieren sei.

Das Ansehen von Mike Ybarra bröckelt

Bisher hat Mike Ybarra bei Blizzard und auch der Community einen recht guten Stand gehabt. Er galt immer als „einer von uns“ – im Herzen ein Gamer, der auch etwa World of Warcraft auf hohem Niveau spielt und die Entwickler gegen den Willen der Leute „von oben“ schützt.

Nach der Q&A-Veranstaltung scheint das Bild allerdings stark ins Wanken gekommen zu sein und bei vielen Mitarbeitern erhärtet sich der Verdacht, dass Ybarra sich vor allem darum sorgt, was am Ende des Jahres an Zahlen auf der Bilanz steht und die Umstände der Entwickler eher eine untergeordnete Rolle genießen.

In den sozialen Medien äußern viele Blizzard-Mitarbeiter und Familienangehörige ihren Unmut dazu. Einige dieser Tweets haben wir hier im Artikel mit eingebunden.