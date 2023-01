Ein Chef-Entwickler von WoW Classic wird entlassen, nachdem er einen Mitarbeiter nicht schlecht bewerten will

World of Warcraft Classic verliert seinen Tech-Lead. Der Grund dafür ist, dass er seine Mitarbeiter nicht schlecht beurteilen wollte.

Es hätte ein schönes Jahr für Blizzard werden können. Viele Spieler sind von World of Warcraft Dragonflight positiv überrascht und viele andere tummeln sich in Wrath of the Lich King Classic, um Ulduar unsicher zu machen. Doch jetzt kam es wieder zu einem unschönen Vorfall im Unternehmen, der ein schlechtes Licht auf Blizzard wirft. Einem der führenden Entwickler von WoW Classic wurde gekündigt – weil er einen seiner Mitarbeiter nicht schlecht bewerten wollte.

Um wen geht es? Es geht um Brian Birmingham, den Tech-Lead von World of Warcraft Classic – zumindest bis vor Kurzem. Er hatte aufgrund eines Bewertungssystems für seine Mitarbeiter mit dem Gedanken gespielt, bei Blizzard aufzuhören, weil er das Verfahren als unfair und kontraproduktiv empfindet. Jetzt ist man ihm zuvorgekommen und hat ihm gekündigt.

Was ist mit Birmingham passiert? Der Grund dahinter ist ein Bewertungssystem, mit dem Team-Chefs ihre Angestellten bewerten sollen. Bei dem Prozess, der sich „Stack Ranking“ nennt, wird allen Mitarbeitern eine Bewertung zugesprochen. Das System funktioniert allerdings nur – so die Ansicht der Chef-Etage – wenn sich aus der Verteilung der Leistung eine schöne Kurve zeichnen lässt. Birmingham weigerte sich jedoch, die Beurteilung eines Mitarbeiters von „Erfolgreich“ auf „Entwickelnd“ zu setzen. Von der Chef-Etage wurde das jedoch erwartet.

Was ist das für ein Bewertungssystem?

Das „Stack Ranking“-System, von dem in diesem Beitrag die Rede ist, ist vor allem in den USA recht weit verbreitet und wurde in den1980er-Jahren entwickelt und in immer mehr großen Unternehmen eingesetzt, darunter auch etwa Amazon. In den letzten Jahren wird das System aber aufgrund verschiedener Bedenken immer häufiger abgeschafft. Im Jahr 2013 hatte etwa Microsoft dieses Bewertungssystem aus dem eigenen Unternehmen verbannt.

Birmingham verfasste daraufhin eine interne Mail an viele Blizzard-Mitarbeiter, die von Bloomberg eingesehen wurde. Darin hieß es:

Als die Team-Chefs gefragt haben, warum sie das tun sollen, haben die WoW-Directors erklärt, dass – obwohl sie nicht zustimmten – die Gründe von der Führungsebene sind, dass es wichtig sei, die am wenigsten Leistenden [herauszuarbeiten], um sicherzustellen, dass alle wachsen können.

Dass Birmingham von diesem Vorgehen gar nichts hält, erklärt er im weiteren Verlauf der Mail – und auch, dass man in den letzten Jahren es geschafft habe, das System nicht zu verwenden. Die letzten beiden Jahre habe man sich schlicht geweigert, das System wie gewünscht anzuwenden, doch inzwischen beharrt die Führungsebene darauf, dass es angewandt wird:

Diese Art der Regelung ermutigt Wettstreit zwischen den Angestellten, die Sabotage der Arbeit eines anderen, den Wunsch für Leute, ein Team mit schlechten Leistungen zu finden, sodass sie dort der beste Mitarbeiter sein können. Es zerrüttet das Vertrauen und zerstört letztlich die Kreativität. […] Wenn diese Regelung zurückgenommen werden kann, vielleicht wird dann mein Blizzard gerettet und dann würde ich liebend gerne weiter hier arbeiten. Wenn diese Regelung nicht zurückgenommen werden kann, dann existiert das Blizzard, für das ich arbeiten will, nicht mehr und ich muss mir woanders Arbeit suchen.

Eine negative Beurteilung kann auch Folgen für die entsprechenden Mitarbeiter haben. Denn wer hier als schlecht eingestuft wird, dessen Chance für eine Beförderung sinken und dessen Bonuszahlungen bei Erfolg fallen womöglich geringer.

Inzwischen äußert sich Birmingham auch auf Twitter zu dieser Sache. Demnach kommt dieses Beurteilungs-Verfahrung wohl von der Führungsebene aus Activision Blizzard und sei generell bei Blizzard extrem unbeliebt.

Immerhin: Laut Birmingham hatten mehrere Team-Chefs aus dem WoW-Team angeboten, dass man einfach ihre eigene Beurteilung auf „entwickelnd“ (also „schlecht“) setzen würde anstatt die ihrer Angestellten, um die erwartete Quote zu erfüllen. Das sei aber wohl keine Option für die Führungsebene gewesen.

Was ist der genaue Grund für die Entlassung? Schon vor dem Verfassen der E-Mail hatte Birmingham vielen Kollegen gesagt, dass er vermutlich kündigen wird. Im Anschluss daran wurde er von einem Mitarbeiter der Personalabteilung einberufen, der bestätigt haben wollte, dass Birmingham kündigt. Dieser sagte daraufhin aber lediglich, dass er das in Erwägung zieht, sich aber noch nicht sicher sei – er würde allerdings nicht mehr arbeiten, bis die Regelung mit der Bewertung von Mitarbeitern beseitigt sei.

Daraufhin wurde Birmingham gekündigt.

Das sagt Blizzard dazu: Bloomberg hatte von Blizzard direkt ein Statement angefragt. Ein Sprecher Blizzards erklärte zu diesem Beurteilungs-Verfahren, dass es existiere, um „Exzellenz in der Leistung“ zu fördern und „sicherzustellen, dass Mitarbeiter, die ihre Performance-Erwartungen nicht erfüllen ehrlicheres Feedback erhalten, differenzierte Entlohnung und einen Plan, wie sie am besten ihre Leistung verbessern können.“ Außerdem würde dieser Prozess die Bewertungen mehrerer Manager enthalten und das könnte zu Diskussionen führen, die dann wiederum einen Aufstieg oder Abstieg in der Bewertung nach sich ziehen würden.

Wie man die ganze Angelegenheit zu bewerten hat, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden. Auf der einen Seite erscheint ein solches Bewertungs-System – gerade aus deutscher Sicht mit vielen Schutzmechanismen für Arbeitnehmer – als hochgradig ungerecht und dazu verdammt, einige Mitarbeiter unfair zu behandeln. Auf der anderen Seite könnte die Androhung, nicht mehr zu arbeiten, bis ein System abgeschafft ist, vielleicht auch nicht die beste Verhandlungsmethode sein.

Womöglich kommen in den folgenden Tagen noch mehr Details zu dieser Geschichte ans Tageslicht.