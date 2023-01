Für diese Belohnung müsst ihr wohl ein ganzes Jahr WoW spielen

World of Warcraft will Fans länger an sich binden. Der neuste „Trick“: Ein Erfolg und eine Belohnung, für die ihr ein ganzes Jahr spielen müsst.

Für manche Belohnungen in World of Warcraft muss man ein wenig länger spielen. Nicht alles lässt sich in wenigen Stunden erspielen und so kann es schonmal mehrere Wochen dauern, bis es einen begehrten Gegenstand endlich gibt.

Doch mit dem kommenden Patch 10.0.5 wird diese Wartezeit auf ein Maximum angehoben. Denn für eines der schönsten Sets müsst ihr – so der aktuelle Stand der Dinge – mindestens 1 Jahr aktiv World of Warcraft spielen.

Was wurde entdeckt? Die Kollegen von wowhead haben in den Spieldateien von Patch 10.0.5 einen neuen Erfolg entdeckt (via wowhead.com). Das Achievement mit dem Namen „Trading Post Enthuisast“ („Enthusiast des Handelspostens“), möchte von euch, dass ihr die monatliche spezielle Belohnung des Handelspostens insgesamt 12 Mal einheimst.

Die „monatliche, spezielle Belohnung“ erhaltet ihr dann, wenn ihr innerhalb eines Monats so viele Aufgaben für den Handelsposten abschließt, dass ihr das Maximum von 500 Händlerdevisen erspielt habt. Für halbwegs aktive Spieler sollte das eine Kleinigkeit sein, denn viele der Aufgaben lassen sich quasi „nebenbei“ erledigen.

Der Abschluss dieser Missionen dürfte ohnehin im Interesse fast aller Spielerinnen und Spieler sein, da ihr so Monat für Monat Händlerdevisen erhaltet, die ihr wiederum in Transmog, Reittiere und andere kosmetische Belohnungen stecken könnt. Genauer erklären wir das System in unserem Beitrag zum Handelsposten.

Aktuell scheint es so, als würde es das “Wächterinnen”-Set geben, wenn ihr 12 Monate lang Aufgaben erfüllt.

Wichtig zu wissen ist, dass ihr das Ganze nicht an 12 aufeinanderfolgenden Monaten machen müsst. Wenn ihr zwischendurch eine WoW-Pause einlegt, bleibt euer Fortschritt bestehen und ihr setzt dort wieder an, wo ihr zuletzt aufgehört habt.

Was ist das für ein Set? Das „Ensemble: Burden of Unrelenting Justice“ hat als Symbol den Helm einer Wächterin. Das sind Nachtelfen, die sich dem Schutz des Volkes und der Bewachung von Gefangenen verschrieben haben – wie etwa die bekannte Nachtelfe Maiev, die Jahrtausende lang auf Illidan aufgepasst hat.

Obwohl das Set schon vor Monaten in den Spieldaten gefunden wurde, gab es bisher keine Quelle dafür, wo und wie man das Set bekommen könnte. Die Vermutung lag nahe, dass es im Handelsposten erhältlich sein würde, doch eine Bestätigung dafür gab es bisher nicht.

Beachtet dabei allerdings, dass es sich bei diesen Angaben bisher um eine unbestätigte, aber gut begründete Vermutung handelt. Das Icon und der Name des Sets passen zu dem bisherigen Data-Mining, es wäre aber in der Theorie auch möglich, dass es sich dabei um eine andere Belohnung handelt.

In jedem Fall erfordert die Belohnung von euch richtig starken Langzeit-Einsatz. Das dürfte aber wohl kein Problem werden, wenn ihr vor kurzem das Angebot mit dem Jahres-Abo zu WoW angenommen habt …