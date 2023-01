WoW: Spieler stellt die besten Items günstig her – Wird zur Strafe im Chat gesperrt

Die besten Gegenstände für kleines Gold – das wollte ein Spieler in World of Warcraft anbieten. Doch das führt direkt zu einer harschen Strafe.

Das neue Handwerkssystem in World of Warcraft hat die Berufe endlich wieder nützlich gemacht. Fast jeder sucht nach fähigen Handwerkern, um die beste Ausrüstung ergattern zu können. Einige Handwerker bereichern sich daran und verdienen richtig viel Gold damit, indem sie die seltensten Rezepte zu teuren Preisen anbieten. Doch nicht jeder denkt an den großen Gewinn, manche wollen einfach nett sein und gute Angebote zu geringen Preisen machen.

Ein Fehler, wie sich herausstellt. Denn diese Freundlichkeit sorgte bei einem deutschen Spieler dafür, dass er im Chat keine Nachrichten mehr schreiben kann.

Was ist passiert? Die „Elementarschleife“ ist eines der begehrtesten Gegenstände, die es im Handwerkssystem gerade gibt. Juwelenschleifer können sie herstellen, wenn sie das seltene Rezept zuvor ergattert haben. Weil die Kette für viele als „Best in Slot“ gilt, gibt es zahlreiche Aufträge – aber nur ganz wenige Handwerker, die sie herstellen können. Denn das Rezept ist ein sehr seltener Drop.

Die Elementarschleife wird von fast allen begehrt.

Die Folge daraus: Auf vielen Realms wird die Herstellung der Halskette mit mehreren zehntausend Goldstücken entlohnt, auf manchen sogar noch deutlich mehr. Juwelenschleifer können sich mit dem Rezept und korrekter Spezialisierung ein goldenes Näschen verdienen.

Der Spieler „Schlay“ vom EU-Server Thrall hatte keine Lust, bei diesem Spiel mitzuspielen. Stattdessen hat er die Herstellung der Elementarschleife zu einem günstigen Preis angeboten. Er sagt dazu:

Anstatt mich den exorbitanten Preisen anderer Juwelenschleifer anzupassen, habe ich mich entschieden das Item für ein kleine Trinkgeld herzustellen. Zuerst wurde meine Entscheidung gelobt und ich wurde mit Handwerksaufträgen überschüttet. Allerdings begann sich das Blatt zu wenden, als ich mich dem Hass und Drohungen von anderen Juwelenschleifern ausgesetzt sah.

Auf die Drohungen folgten schon bald Taten. Denn wann immer Schlay seine Dienste im Handels-Channel anpries, wurde er von anderen Juwelenschleifern gemeldet.

Die Folge: Schlay wurde „stummgeschaltet“ und konnte künftig keine Nachrichten mehr im Chat verfassen. Davon erzählt er im Subreddit von WoW in seinem Beitrag: “Ich hab das Monopol herausgefordert und sie haben sich gerächt”.

Gierige Juwelenschleifer machen günstige Konkurrenz mundtot

Wieso wurde er im Chat gesperrt? Das liegt vor allem an dem Melde-System von World of Warcraft. Denn wenn andere Spieler eine Nachricht als unangemessen empfinden, dann können sie die Nachricht und den entsprechenden Spieler einfach melden. Sobald eine gewisse Anzahl an Meldungen eingeht, wird der betroffene Charakter sofort sanktioniert – zumeist mit einer Stummschaltung. Dann kann dieser Charakter nicht mehr im Chat schreiben.

Offenbar haben andere Juwelenschleifer, die mit der Elementarschleife bisher große Gewinne eingefahren haben, sich zusammengetan und Schlay fälschlicherweise gemeldet, um seine Sichtbarkeit zu verringern.

Wie geht es mit dem Spieler weiter? Schlay hat bereits angekündigt, nach dem Ende seiner Stummschaltung einfach weiterzumachen und die Elementarschleife künftig komplett kostenlos – nur gegen Erbringung der Materialien – herzustellen. Auch Aufträge zum Re-Craften will er kostenlos annehmen. Sein Ziel ist es nun, den Markt für Elementarschleifen auf seinem Realm „umfassend zu stören“, denn:

Ich bin der Meinung, dass eines der besten Gegenstände im Spiel für alle verfügbar sein sollte, egal ob es sich dabei um neue Spieler mit begrenztem Gold handelt. Ich habe mir das Ziel gesetzt, das zur Realität werden zu lassen.

Blizzard gibt fragwürdigen Ratschlag

So reagierte Blizzard: Schlay wollte die ungerechte Behandlung nicht auf sich sitzen lassen und wandte sich an den Support, um seine Stummschaltung rückgängig zu machen – immerhin hatte er nach eigenen Aussagen nie etwas Beleidigendes oder Falsches gesagt, sondern wurde nur aus Zorn über die niedrigen Preise fälschlich gemeldet.

Der Mitarbeiter vom Support soll ihm allerdings gesagt haben, dass eine Rücknahme der Strafe nicht möglich sei, da man keinen Einblick in die gemeldeten Nachrichten habe. Nur wenn sein ganzer Account gesperrt sei, könne man tätig werden. Für die Zukunft legte ihm der Support-Mitarbeiter nah, doch die Preise seiner Angebote anzuheben.

So reagiert die Community: Im Subreddit von WoW wird Schlay für sein Handeln gefeiert und seine „Melder“ belächelt. Einige Kommentare dazu:

„Wie armselig muss man sein, um eine Videospiel-Ökonomie so ernst zu nehmen, dass man sich wie ein Öl-Baron verhält.“

„Du bist der wahre MVP.“

„Das ist wie im echten Leben. Wenn du Dinge tust, die Leute mit Geld stören, wirst du zum Schweigen gebracht. Das tut mir leid. Wir leben in einer Welt, wo die meisten Idioten sind.“

Einige andere Spieler auf dem Realm Thrall haben inzwischen sogar angeboten, für Schlay Werbung zu machen, solange er das selbst nicht tun kann.

Kritik gibt es hingegen für Blizzard. Seit Jahren schon kann das Melde-System ausgenutzt werden, um Spieler mit Strafen zu belegen, die eigentlich gar nichts verbrochen haben. Zwar ist das Ausnutzen des Melde-Systems zu solchen Zwecken verboten und kann – in der Theorie – zu empfindlichen Account-Strafen führen, umgesetzt wird das dem Anschein nach aber nur selten.

Wie findet ihr das? Absolut unverständlich, jemanden dafür im Chat zu bestrafen? Oder ist das „die gerechte Strafe, wenn man Preise so kaputt macht“?