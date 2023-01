WoW Dragonflight: Angeln-Guide – So holt ihr alles aus dem Nebenberuf raus

Alle Informationen zum Angeln in World of Warcraft Dragonflight mit Tipps und Tricks liefert euch dieser Guide.

In World of Warcraft Dragonflight gibt es jede Menge zu tun. Seien es Dungeons, das Erledigen der schier endlosen Questreihen oder das Steigern der Hauptberufe. Aber auch einer der Nebenberufe hat in der neusten Erweiterung viel Liebe erfahren – das Angeln. In diesem Guide wollen wir euch die wichtigsten Details zum Angeln erklären und verraten, welche Boni es gibt und warum es sich lohnt, sich mit dem Beruf auseinander zu setzen.

Wofür lohnt sich Angeln in Dragonflight?

Angeln ist langweilig und bringt gar nichts? Von wegen! Angeln bietet in Dragonflight mehr Boni als in allen vorangegangenen Erweiterungen. Hier ist eine kurze Auflistung sämtlicher nützlicher Vorteile, die das Angeln mit sich bringt:

Fische sind Zutaten vieler starker Buff-Foods und daher Pflicht für viele Arten von Content.

Fische ersetzen andere Berufsmaterialien, wie etwa Fische aus Lava-Seen zum Sondieren oder Eisfische, die man verrotten lassen kann, um daraus Tobender Verfall und Tobender Frost zu gewinnen.

Angeln kann einige Rezepte einbringen, die es nicht aus anderen Quellen gibt und die sehr begehrt sind.

Angeln kann Ruf-Items für die Tuskarr von Iskaara bringen, sodass sich hier schnell hohe Ruhmstufen erreichen lassen.

Ein besonderes Reittier, Otto der Otter, kann nur von passionierten Anglern erhalten werden.

Angler können besondere, rare Feinde beschwören.

Angeln lernen in Dragonflight

Um euren Angeln-Skill in Dragonflight steigern zu können, müsst ihr zuerst einmal die Angeln-Fähigkeit für Dragonflight erlernen. Es reicht nicht, das gewöhnliche Angeln zu können, ihr müsst speziell den Angel-Skill der neusten Erweiterung lernen.

Lehrer dafür gibt es viele und den ersten trefft ihr direkt an der Küste des Erwachens, bei den Koordinaten 81 / 31.

Angel-Lehrer trefft ihr direkt bei der Ankunft auf den Dracheninseln.

Weitere Lehrer findet ihr in der Hauptstadt Valdrakken oder bei den Tuskarr von Iskaara. Fragt einfach eine Wache und sie wird euch den Weg beschreiben.

Wie skillt man Angeln in Dragonflight?

Das Steigern der Angel-Fähigkeit funktioniert in Dragonflight exakt so, wie auch in den vorherigen Erweiterungen: Ihr müsst schlicht angeln. Werft eure Angel aus, wartet bis der Schwimmer „wackelt“ und klickt ihn dann an, um euren Fang an Land zu ziehen.

Dafür ist es unerheblich, ob ihr aus Schwärmen angelt oder einfach im offenen Gewässer. Solange ihr auf den Dracheninseln an Gewässern angelt, die Fische enthalten können, wird euer Angel-Skill langsam steigen.

Beachtet aber, dass das Steigern des Angel-Skill eine ganze Weile dauern kann. Zu Beginn bringt noch jeder Fang einen Skillpunkt, doch später werdet ihr 10, 20 oder noch mehr Fische pro Skillpunkt angeln müssen. Eine tatsächliche Hürde gibt es dafür aber nicht, ihr werdet also unweigerlich langsam aber sicher auf einen Skill von 100 kommen.

Der Skill beeinflusst die Chance, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ihr aus Gewässern Fische und keinen „Schrott“ angelt und erhöht außerdem die Chance auf besondere Beute, wie Münzen oder Ominöse Muscheln.

Was für Berufsausrüstung gibt es beim Angeln?

Auch wenn ihr für das Angeln nicht zwingend Ausrüstung benötigt, kann sich die Investition in eine bessere Angel doch lohnen. Sobald wie möglich solltet ihr einen „Khaz’goritanglerfreund“ als Handwerksauftrag bei einem Ingenieur aufgeben und diese Angel dann auch anlegen.

Der Khaz’goriteanglerfreund erhöht nicht nur euren Angel-Skill um 15 Punkte, sondern gewährt euch auch bis zu 90 Wahrnehmung, wodurch ihr eine Chance habt, beim Angeln zusätzliche Beute zu erhalten. Wahrnehmung ermöglicht es euch, beim Fund von besonderen Dingen – wie etwa den Kupfer-, Silber- oder Goldmünzen – mehr als nur eine einzige zu erhalten.

Abgesehen von einer soliden Angel gibt es keine weitere „Pflichtausrüstung“. Es gibt über die Jahre allerdings zahlreiche Gegenstände, die euren Angel-Skill zusätzlich beeinflussen. So können Schneider einen Hut herstellen, der die Angel-Fähigkeit erhöht und beim Angel-Turnier im Schlingendorntal könnt ihr euch Schuhe verdienen, die ebenfalls diesen Bonus gewähren. Juwelenschleifer können darüber hinaus noch kleine Statuen bauen, die für einige Minuten den Angel-Skill aller Spieler in der Nähe erhöhen.

Beachtet allerdings, dass Angel-Ausrüstung – abgesehen von der Angel selbst – direkt am Charakter getragen werden muss und somit eure „richtige“ Ausrüstung ersetzt. Wenn ihr also beim Angeln angegriffen werdet, dann ist eure Kampfkraft gemindert. Besonders im Kriegsmodus kann das tödlich enden.

Wirklich notwendig sind all diese Steigerungen jedoch nicht. Wenn ihr über eine solide Angel verfügt, ist das vollkommen ausreichend, um den maximalen Nutzen aus dem Angel-Beruf zu ziehen.

Die Tuskarr von Iskaara

Die Tuskarr von Iskaara sind eine der Hauptfraktionen von Dragonflight und eng mit dem Angeln verbunden. Zwar muss man nicht zwingend angeln, um hier Ruf zu erhalten, doch geben viele ihrer Belohnungen geben Boni für den Angel-Beruf oder schalten neue Aktivitäten frei.

Die Tuskarr von Iskaara könnt ihr mit Angel-Skills begeistern – und gleichzeitig viel von ihnen lernen.

Hier eine kurze Übersicht aller Angel-Freischalteungen, die es auf den verschiedenen Ruhm-Stufen gibt:

Ruhm-Stufe 4: Ihr könnt nun „Angel-Löcher“ sehen, die wöchentlich wechseln. Hier gibt es besonders viele oder spezielle Fische, sowie tägliche Aufgaben. Außerdem können hier später Netze ausgeworfen werden.

Ihr könnt nun „Angel-Löcher“ sehen, die wöchentlich wechseln. Hier gibt es besonders viele oder spezielle Fische, sowie tägliche Aufgaben. Außerdem können hier später Netze ausgeworfen werden. Ruhm-Stufe 5: Ihr könnt nun Netze bei Angel-Löchern auswerfen und diese nach einigen Stunden leeren, um ohne Aufwand Fische zu erhalten.

Ihr könnt nun Netze bei Angel-Löchern auswerfen und diese nach einigen Stunden leeren, um ohne Aufwand Fische zu erhalten. Ruhm-Stufe 6: Ihr schaltet das „Hochland-Fischen“ frei und könnt nun neue Fischschwärme in hochgelegenen Gebieten finden. Die Fische können von Inschriftenkundlern gemahlen werden und gewähren Farbpigmente.

Ihr schaltet das „Hochland-Fischen“ frei und könnt nun neue Fischschwärme in hochgelegenen Gebieten finden. Die Fische können von Inschriftenkundlern gemahlen werden und gewähren Farbpigmente. Ruhm-Stufe 7: Ihr schaltet den Bau der Harpune frei, die ihr benötigt, um Oschis an Land zu ziehen. Das sind besonders dicke Fische mit spezieller Beute.

Ihr schaltet den Bau der Harpune frei, die ihr benötigt, um Oschis an Land zu ziehen. Das sind besonders dicke Fische mit spezieller Beute. Ruhm-Stufe 10: Ihr schaltet das „Eis-Fischen“ frei. Nach dem Bau einer besonderen Axt könnt ihr im Azurblauen Gebirge an markierten Stellen Löcher ins Eis schlagen. Dort angelt ihr bestimmte Fische, die ihr „verwesen“ lassen könnt, um daraus Fleisch, Tobender Frost und Tobender Verfall zu gewinnen.

Ihr schaltet das „Eis-Fischen“ frei. Nach dem Bau einer besonderen Axt könnt ihr im Azurblauen Gebirge an markierten Stellen Löcher ins Eis schlagen. Dort angelt ihr bestimmte Fische, die ihr „verwesen“ lassen könnt, um daraus Fleisch, Tobender Frost und Tobender Verfall zu gewinnen. Ruhm-Stufe 13: Ihr könnt eure Netze aufwerten, um mehr Fische zu erhalten und die Wartezeit zum Einholen der Netze zu verkürzen.

Ihr könnt eure Netze aufwerten, um mehr Fische zu erhalten und die Wartezeit zum Einholen der Netze zu verkürzen. Ruhm-Stufe 15: Ihr schaltet das „Lava-Fischen“ frei. In einigen Lava-Bereichen an der Küste des Erwachens könnt ihr nun spezielle Fische angeln, die von Juwelenschleifern sondiert werden können und so Edelsteine gewähren.

Ihr schaltet das „Lava-Fischen“ frei. In einigen Lava-Bereichen an der Küste des Erwachens könnt ihr nun spezielle Fische angeln, die von Juwelenschleifern sondiert werden können und so Edelsteine gewähren. Ruhm-Stufe 18: Ihr könnt eure Harpune verbessern, um Oschis schneller und effizienter an Land zu ziehen.

Ihr könnt eure Harpune verbessern, um Oschis schneller und effizienter an Land zu ziehen. Ruhm-Stufe 27: Ihr könnt nun Köderboxen der Tuskarr an Gewässern sehen und plündern. Sie enthalten Fische, Rezepte, verkaufbaren Schrott, ominöse Muscheln und fast alle anderen gewöhnlichen Items, die man durch das Angeln erhalten kann.

Beachtet, dass ihr für alle Verbesserungen der Harpune und der Fischernetze verschiedene Upgrade-Items benötigt. Sprecht dafür mit Tavio in Iskaara (13 / 49) und fahrt mit der Maus über die Items. In der Beschreibung des Gegenstandes steht immer, wo ihr sie finden könnt.

Besondere Belohnungen beim Angeln

Abgesehen von den verschiedenen Fischen mit ihren kulinarischen und handwerklichen Eigenschaften, gibt es auch eine Reihe von besonderen Belohnungen, die ihr euch beim Angeln in Dragonflight verdienen könnt.

Ominöse Muscheln und Oschis

Beim Angeln werdet ihr immer mal wieder eine „Ominöse Muschel“ aus dem Wasser ziehen. Wenn das der Fall ist, werft nicht sofort eure Angel wieder aus, sondern wartet stattdessen ab. Euer Charakter „sucht“ dann nach Oschis – das sind besonders dicke Fische. Sobald ein Oschi erscheint, verwendet eure Harpune (benötigt Iskaara-Ruhm 7) um den Oschi an Land zu ziehen.

Insgesamt 5 Ominöse Muscheln könnt ihr gleichzeitig verwenden, um bei den Angel-Löchern besondere Feinde zu beschwören. Oft sind das „nur“ Elite-Oschis, es können aber auch besondere Rare-Mobs dabei sein, die Ausrüstung oder Items zur Aufwertung droppen.

Beachtet dabei, dass ihr Oschis gemeinsam an Land ziehen könnt. Je mehr Spieler einen Oschi mit Harpunen angreifen, desto leichter lässt er sich aus dem Wasser holen.

Münzen der Inseln

Noch seltener findet ihr beim Angeln verschiedene Münzen – kupferne, silberne oder sogar goldene Münzen. Diese zählen als Währung und können bei „Der Große Flunk“ in den Ebenen von Ohn’ahra (82 / 73) eingetauscht werden. Ihr bekommt hier Beutel unterschiedlicher Qualität, je nachdem welche Münzen ihr abgebt.

Der große Flunk verkauft einige Beutel für die Münzen, die ihr angeln könnt.

Die Beutel enthalten Spielzeuge, aber auch Ressourcen wie Elemente oder Dunkelmond-Karten. Es lohnt sich, Münzen erst ab silberner Qualität einzutauschen und Kupfermünzen stattdessen in Silbermünzen zu tauschen.

Für eine goldene Münze bekommt ihr einen Beutel, der garantiert eine coole Sonnenbrille als Spielzeug enthält. Die Brille braucht ihr wiederum für ein Rätsel-Reittier.

Besonderes Reittier für Angel-Fans

Passionierte Angler mit viel Ausdauer können sich auch Otto verdienen. Das ist ein Otter-Reittier mit besonderer Sonnenbrille. Einen umfangreichen Guide zu allen Schritten, um Otto freizuschalten, haben wir hier für euch.

Damit haben wir die wichtigsten Inhalte rund um das Angeln in Dragonflight abgehandelt. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren.