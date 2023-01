WoW: Spieler verliert tragisch einen Finger, wird trotzdem Schlüsselsteinmeister

Auch mit Handicap und viel Willenskraft kann man es in World of Warcraft weit bringen. Ein Spieler erzählt, wie er einen Finger verlor – und trotzdem im „Mythisch+“ rockt.

Im Subreddit von WoW zeigte der Spieler Sieneis stolz ein Bild von seiner linken Hand und den Bildschirm von World of Warcraft. Darauf zu sehen sind zwei Dinge: Er hat eine Wertung von über 2.000 Punkten im „Mythisch+“ erreicht – und er hat nur 4 Finger an der linken Hand. Den Ringfinger hat er nämlich durch eine „Dummheit“ verloren, doch das konnte ihn von seinen Zielen nicht abhalten. Daher nannte er den Beitrag auch:

„Ich hatte vor einigen Monaten einen Unfall und mein Ringfinger wurde mir abgerissen. Heute habe ich KSM [Schlüsselsteinmeister] mit meinem Handicap erreicht. Ich bin stolz auf mich selbst und wollte das einfach teilen.“

Wie kam es zu dem Unfall? Im Reddit-Beitrag geht Sieneis auf viele Fragen der Community ein und erklärt auch, wie es zum Verlust des Ringfingers kam. Er erklärt dazu:

Mein Unfall geschah, als ich dumm genug war, um über einen Zaun zu klettern. Der Ring verhakte sich als ich runterkam und ihr könnt euch den Rest vermutlich denken. Der physische Schmerz war schlimm, aber was mich am meisten verletzt hat, war es, meinen Finger getrennt von meiner Hand zu sehen. (…)

Die Ärzte sagten mir, dass sie versuchen könnten, meinen Finger wieder anzusetzen, aber es gab nur eine sehr geringe Chance, dass er wieder funktionieren würde. Sie haben mir davon abgeraten und ich habe zugestimmt. Keine Reue.

Auch nach Monaten ist es für Sineis übrigens noch ungewohnt, mit einem Finger weniger zu spielen. Oft versucht er den fehlenden Finger noch zu benutzen, was dann zu kleineren Problemen beim Spielen führt:

Ich versuche noch immer manchmal meinen verlorenen Finger zu benutzen um Tasten zu drücken und das führt zu einigen Problemen. Es ruiniert meine Rotation und ich bin für eine Weile verwirrt, mache dabei quasi nur automatische Angriffe und versuche meinen Verstand wieder zu ordnen. Es passiert meistens dann, wenn es besonders intensiv wird. Meine Priorität wird es dann, nicht zu sterben anstatt zu versuchen, noch mehr Schaden zu machen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was ist das für ein Erfolg? Bei dem Erfolg „Schlüsselsteinmeister“ muss man recht erfolgreich „Mythisch+“-Dungeons in World of Warcraft besuchen. Für eine Wertung von 2.000 Punkten – die dem Erfolg entspricht – muss man alle aktuellen Dungeons im Schnitt auf Stufe 15 innerhalb des Zeitlimits bewältigen. Man kann jedoch etwas variieren und etwa einen Dungeon auf Stufe 16 abschließen, während man einen anderen lediglich auf 14 meistert.

Wer die Geschichte anzweifelt und der Ansicht ist, dass das Bild manipuliert sei, findet in dem Thread noch weitere Bilder kurz nach dem Unfall – doch die sind nicht für jeden etwas und zeigen die Hand kurz nachdem die Wunde genäht wurde.

Community feiert die Leistung, macht viele Witze: In der WoW-Community kommt die Geschichte sehr gut an. Im Subreddit wird die Geschichte mit vielen Upvotes belohnt – zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung (11:30 Uhr) sind es 10.900 Upvotes und das in weniger als 24 Stunden. Viele reagieren auch humorvoll auf das Bild:

„Du hast zwar einen Ring-Slot weniger, aber trotzdem GZ!“

„Die perfekte Hand für einen Fury-Krieger.“

„Viele DPS-Charaktere mit denen ich zusammenspiele scheinen deinen Zustand ebenfalls zu haben und ihre Interrupt-Fähigkeit auf die Taste gelegt zu haben, die dein Ringfinger drücken würde.“

Am Ende ist es eine tragische und doch schöne Geschichte aus dem Gaming, bei dem Leute trotz Handicap ihre Ziele erreichen können.